Юный Льюис приехал в кемп к Тайсону и перебоксировал его. Кас Д'Амато волновался: «Майк, в один день вы встретитесь...»

История из 1983 года.

20 лет назад состоялся бой между Ленноксом Льюисом и Майком Тайсоном — в Мемфисе (Теннесси, США). Льюис победил нокаутом в восьмом раунде. Впрочем, более легендарной получилась их пресс-конференция в январе 2002-го, которая закончилась страшной дракой: Тайсон якобы укусил Льюиса за ногу и оскорблял всех вокруг, а президент WBC Маурисио Сулейман упал в нокаут. «Я съем твоих детей», — кричал Тайсон. Хотя детей у Льюиса не было.

При этом, когда Тайсон и Льюис встретились в первый раз, они были друг к другу очень даже доброжелательны. Случилось это в далеком 1983-м, когда Майку было 17 лет, а Ленноксу — 18. Тогда Льюис, выступавший за сборную Канады, только-только выиграл юниорский чемпионат мира в Санто-Доминго (Доминиканская республика). Подробности британец рассказал на подкасте Джо Рогана в 2019-м.

«Я выиграл чемпионат мира среди юниоров в Санто-Доминго, и в американской команде мне сказали: «Ты еще не дрался с лучшими» (в четвертьфинале Льюис победил американца Винсета Джонса — 5-0. — Прим. «СЭ»), — сказал Леннокс. — Я удивился: разве американцы прислали не свою лучшую команду? Оказалось, что есть один парень, который не любит летать на самолетах. И его менеджер тоже не любит летать на самолетах. Это Майк Тайсон и Кас Д'Амато.

Леннокс Льюис (второй слева) и Майк Тайсон. The Sun

Так вот, я и мой тренер (Эрни Бём. — Прим. «СЭ»), вернувшись в Канаду, отправились туда [в Кэтскилл, на базу Тайсона]. Пока мы туда ехали, там был [Донован] Рэйзор Раддок. Нам сказали: «Рэйзор Раддок не спарринговал с нами». Я ответил: «Ок, я буду спарринговать с вами. Я буду здесь четыре дня».

Когда мы встретились с Тайсоном, он показался мне хорошим парнем. Он отвел меня в свою комнату и показал несколько старых фильмов, которые я раньше никогда не видел, — о боксерах прошлого. Он рассказал мне о каждом, он изучал их. У них он черпал стиль ведения боя (в интервью The Guardian Льюис также рассказывал, что они с Тайсоном гуляли по городу и даже вместе ходили на танцы. — Прим. «СЭ»).

Первый день в зале. Прозвучал звонок [о начале спарринга], он пошел на меня и попытался убить. Конечно, я пробовал делать то же, что и Мохаммед Али, старался держаться подальше от его силы, но первый день для меня получился очень беспокойным. Второй день вышел уже немного беспокойным, а в последний день я был лучше него [Тайсона].

Помню, как Кас Д'Амато сказал: «Майк! В один день ты встретишься с ним, не делай этого!» И это всегда эхом звучало у меня в голове: «Мы когда-нибудь будем драться?» Потому что Кас Д'Амато сказал, что мы подеремся, и это действительно произошло".