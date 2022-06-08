Достоинство, каннибализм, плевки и нокаут. История Тайсона и Льюиса

С одной стороны, они были совсем в разных фазах карьеры, в разной поре. Британец — на пике своей карьеры. Тайсон — в шаге от пропасти (как обычно). С другой, вся публика разделилась на фанатов, которые считали, что бой слишком крутой, чтобы состояться по-настоящему, и на прочих, по мнению которых менеджеры Тайсона сделают все, чтобы его сорвать, отменить, отложить — и продолжить зарабатывать на боях помельче.

Собственно, в 2000 году после того, как Майк растоптал за 38 секунд Лу Савариза и чуть не зашиб рефери, и вышло то легендарное интервью на ринге: «Я хочу твое сердце! Я съем твоих детей!»

О чем это он, у меня же нет детей, удивлялся затем Льюис. Собственно, тема с каннибализмом едва ли была самым странным в тот момент. Тайсон того периода почти всегда находился в ринге под сильнодействующими препаратами. Наркотики его нисколько не затормозили. И мы знаем, что Тайсон — разносторонний человек. Он читал Оскара Уайльда, Адама Смита, Льва Толстого, Чарльза Дарвина. Он все время их цитирует, разбавляя чужие мысли своим уличным сленгом. И здесь, кроме каннибализма, он вспомнил Александра Македонского, использовал кучу интересных речевых оборотов — ну и пообещал есть детей.

Забавно сказать такое человеку, который помнит тебя еще с детства. Льюис приезжал в Кэтскиллз, в зал Тайсона, они не только спарринговали друг с другом, но и гуляли, ходили на танцы с девушками, разговаривали, ели за одним столом. Все разговоры о том, кто был тогда лучше, — спекуляции и домыслы. Но тогда, в 2002-м, у Майка было достаточно причин не желать боя с соперником.

Сейчас, 20 лет спустя, кажется, что драка на пресс-конференции была таким же способом Тайсона выйти из этой ситуации, сорвать бой, как откушенный кусочек уха Холифилда. Крик о помощи. Просьба о дисквалификации. Тайсон был слишком умен, чтобы просто взять и принять бой с Льюисом в тот момент.

Драка с привлечением охраны, угрозы, тюремная лексика, Льюис затем даже жаловался, что Майк во время всеобщей свалки укусил его за ногу (и заплатил, кстати, за это штраф). Глава WBC Хосе Сулейман утверждает, что ударился головой и потерял сознание, а когда встал — в него плюнули, и Тайсон угрожал его убить. В общем, классическая конференция из поп-ММА нашего времени.

Затмили Тайсона потом только драка Дерека Чисоры с Дэвидом Хэем, летающий штатив телеканала «Россия 2», разбитые бутылки и в полном ступоре Кличко, про которого все забыли...

Свалка Тайсона и Льюиса — а не сам поединок — стала событием года в боксе в 2002-м. Но по этой же причине бой нельзя было провести в Лас-Вегасе. Тайсону отказали в лицензии, и шоу переехало в Мемфис. Мемфис заплатил за это 12 миллионов долларов. Зрители купили 2 миллиона платных трансляций. И получили праздник боли и насилия. Насилия над мечтой.

Конечно, они ждали победы от Тайсона. Что монстр покажется снова. Говорили о том, что чемпион — это состояние духа, харизма, а не умение вывести себя на пик формы и построить бой тактически. Майка Тайсона хватило на два раунда. Именно столько работал его «маятник», и именно столько хватало скорости его джебам. А затем не стало ни джебов, ни хуков на скачке, а только лишь попытки ударить головой и рассечь (в третьем раунде), придавить соперника своим весом (это Льюис), наконец в шестом раунде Тайсон собрался на несколько ударов, и в результате Льюис вышел из эпизода с повреждениями на лице.

То ли запас сил у Тайсона в этот момент иссяк... Люди еще с середины 90-х говорили, что после тюрьмы Майк не способен боксировать больше четырех раундов. То ли просто Леннокс осознал опасность и решил больше не тянуть с развязкой. А может, он искренне жалел соперника, но в тот момент понял, что гуманнее поставить точку, чем продолжать избиение.

Два апперкота на взрыве — и Тайсон застывает, сникает, ему отсчитывают нокдаун... Он так и не восстановился, при попытке ударить справа направо хуком он поймал в голову правую от Льюиса и больше не встал. В атаках Льюиса не было безжалостности и стремления нанести избыточный урон. Но уж слишком беспомощным выглядел Тайсон.

Достоинство Тайсон проявлял по большей части тогда, когда терпел поражения... Это в очередной раз и запомнилось — и вошло в историю. Как Майк извинялся, как смахивал кровь с лица соперника. Он мог быть диким зверем — или вот таким, ласковым и эмпатичным. Оставаясь высокомерным социопатом. Просто он хорошо изучил людей, свою аудиторию, и он давал им то, что всем хотелось увидеть.

По факту бой, конечно, опоздал на много лет. Один боксер подошел к нему заматеревшим и полным сил — а другой потерялся окончательно. После этого разговоры о реванше еще продолжались какое-то время — ведь Тайсон ЧТО-ТО делал в начале боя, просто не смог застать соперника врасплох в начальных раундах.

В прошлом году, когда обсуждались выставочные бои Майка с Холифилдом и Леннокса Льюиса с Виталием Кличко, была идея свести снова Леннокса и Майка. В интервью каким-то таблоидам об этом рассказывал, например, бывший капо криминальной семьи Коломбо... К счастью — продолжения не было.

Хотя, мне кажется, вся индустрия поп-ММА и такого же бокса выросла одной ногой из рестлинга, другой — из Майка Тайсона того периода. Джейк Пол, боксирующие политики и порнозвезды, они все. При этом если бы Майк Тайсон того периода был где-то рядом — они бы не посмели. Слишком страшно. Сейчас таких гигантов в индустрии развлечений больше нет.