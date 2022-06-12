Кудряшов нокаутировал Вагабова за 45 секунд: «Это долго, хотел быстрее закончить»

Интервью с Дмитрием «Кувалдой» Кудряшовым.

Завершился второй полуфинальный поединок Гран-при лиги PRAVDA в тяжелом весе. Дмитрию Кудряшову по прозвищу «Кувалда» хватило всего 45 секунд, чтобы выиграть нокаутом у опасного бойца ММА, чемпиона AMC Fight Nights в полутяжелом весе Вагаба Вагабова. Всего в профессиональном боксе 36-летний представитель Волгодонска Кудряшов победил в 25 поединках (24 нокаутом) и проиграл пять раз.

Соперником Кудряшова в финале станет тяжеловес со скандальным прошлым Вячеслав Дацик, но дата боя пока не определена.

После победы над Вагабовым Кудряшов пообщался с журналистами. Вот что из этого вышло.

— Дмитрий, устали?

— Нет. От вас [журналистов] больше устал.

— А мы так рады за вас...

— Спасибо. Приятно, что СМИ за меня болеют.

— 45 секунд боя — это быстро?

— Растянул. Долго. Хотел быстрее закончить, чтобы было меньше разговоров, а то лучшие боксеры ММА бьют худших боксеров. Все что нужно было доказать, мы доказали в квадрате. Я рад тому, что перед боем не было никаких негативных выпадов, как это обычно бывает в поп-индустрии. Все-таки у меня трое детей, и дядя Дима не может вести себя неадекватно. Спасибо Вагабу, что вел себя прилично и не срывался на гадости. Думаю, что показали пример для всего поп-ММА, что может быть интересна спортивная составляющая, противостояние разных стилей в ринге.

— Вячеслав Дацик может не сдержаться...

— Это его проблемы. Бить Дацика — большое удовольствие. Раньше я его видел только по телевизору, а теперь буду по нему бить, представляете? Это счастье.

— Сбылась мечта детства?

— Я даже не помню как ивенты назывались, по-моему, «Арбат» или еще что-то там. Еще тогда за Дациком следил. Я еще маленький был и видел, как этот сумасшедший Тарзан вырубал людей. Теперь я уже дядя Дима, и мы с ним сойдемся в квадрате. О таком я даже не мечтал.

— Говорили, когда будет этот бой с Дациком?

— Нет. Я даже помыться не успел. Еще не было информации. Вроде как конец июля или начало августа.

— После боя в ринге в качестве потенциальных соперников были все, но не Вячеслав Дацик. А почему его не было?

— Это, наверное, не у меня надо спрашивать. Я никого отношения к организации поединков не имею. Мне показывают чек, называют фамилию — и я пошел.

— Вагаб довольно резко начал бой. Вроде бы он перехватил инициативу. Успел ли он что-то нанести или удивить за эти секунды?

— Вагаб проиграл еще на вашей передаче ["Хук Вам"], и вы это заметили. Я разговаривал с Алексеем Махно, и он сказал: «Слушай, я такого Вагаба Вагабова никогда не видел». Я чувствовал, что доминирую и что это моя история, поэтому у меня не было никого волнения. Думал о том, чтобы быстрее начался поединок. А про начало — мне нужно было посмотреть на то, с чем он сюда пришел. Я посмотрел, и как только появилась возможность я ею воспользовался.

— Тягать поезд, машины в будущем желание прыгать с парашютом — это та самая подготовка, которая нужна Дмитрию Кудряшову?

— Мы обманули букмекеров. Перед тем как тащить поезд я полтора месяца был в горах на высоте 2000 метров. Мы сделали специальную боксерскую подготовку, и у меня был полноценный сбор. Шесть недель я провел в Терсколе. Поэтому этот поезд, скажем так, я оставил силовую составляющую в пределах разумного. Мы реально готовились к этому бою. Сейчас я как никогда лучше себя чувствовал себя. Раньше я по 20 кг гонял вес. Вы видите по мне, что к последним боям я гонял больше 20 кг. Меня бить не надо было. Я проигрывал еще до боя. Для меня главная победа была — это встать на весы и показать вес. Если бы сейчас я согнал 25 кг и Вагабу было бы попроще.

— К Дацику будет такая же подготовка?

— Теперь ко всем будет такая же подготовка. Уже не скроешь, что я хорошо готов и то, что я хочу драться. Честно, я уже закончил боксировать, завершил профессиональную карьеру. Ребята предложили потянуть поезд, вот я и почти целый год занимался пауэрлифтингом. Но вообще качалка — скучно для меня. Я бы тогда не приходил в спортзал. Нужна какая-та мотивация заниматься боксом. Вот бой с Вагабом... Хетаг мне сказал, что с ним никто не хочет драться из боксеров. Спросил: «А ты мог бы [подраться с ним]?». Конечно, что я мог бы.

— Можете расшифровать фразу: «Я завершил боксерскую карьеру». Вы теперь больше в поп-индустрию?

— Нет, я не буду переходить в поп-индустрию. Я думаю, что мне пора заниматься другими делами. Все меня видят как «Кувалду», которая куда-то бьет, но никто не знает, что я закончил технический университет, магистратуру экономического, то что у меня уже два созыва — депутат местного парламента и то, что 10 лет ведущим специалистом проработал в атомной отрасли. Мне есть чем заниматься помимо бокса.

Честно, я здесь получаю удовольствие, и я не собираюсь быть джорнименом. Мне интересно — и я выхожу. Я же вам сказал, что послужило мотивацией для меня. Меня по-мужски зацепило. Ну еще есть, скажем так, мечта или цель. Наверное, вы все видели фотографию, на которой я с поясом WBC со своей маленькой дочкой на руках. После этого у меня родилось два сына, и я хочу, чтобы они увидели батю в ринге. Поэтому на следующий турнир я обязательно возьму их с собой. Это моя мотивация, а все эти боксы, рейтинги... Честно, мне на это до одного места.

— Насколько для вас конкурентный соперник в вашей нынешней форме?

— Это вам решать. Здесь букмекеры не давали мне шансов. Но как вы сами увидели, шансов не оказалось у моего противника.

— Вас вызвал Сослан Асбаров. Хетаг считает, что Дацик не выйдет против вас. Финал Гран-при PRAVDA против Сослана. Как вам такой вариант?

— Меня не интересуют их имена. Я их не знаю. Там еще какой-то лысый стоял, а потом еще один. Им нужно между собой решить кто из них будет первый. Тогда о чем-то можно разговаривать. Мне важны условия. Кто это будет — это важно для вас, для СМИ.

— Сейчас вас на бой вызвал боец ММА, а Сослан Асбаров — боец кулачки. Как вы думаете кулачка против бокса?

— С этими формулировками: лучший боец ММА, лучший боец на голых кулаках... Это ринг, а квадрат ринга ошибок не прощает. Ребятам можно пожелать хорошо готовиться к этому и быть, скажем так, менее разговорчивыми в своих заявлениях, потому что Вагаб много говорил перед боем, но мало сделал. Все-таки, может быть, это послужит примером для всех остальных, потому что трешток и Америка — это хорошо, но мы живем в России. У нас другая ментальность и понятия.