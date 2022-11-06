«Он сломал мое эго, раздавил меня». Как Майкл Джексон взбесил Майка Тайсона, не узнав его

История из богатой событиями жизни легендарного боксера.

В Сети очень много фото Майка Тайсона со знаменитостями. Если брать героев боевиков, то Майк перефотографировался, наверное, со всеми главными звездами. Или с ним фотографировались. Как, например, Арнольд Шварценеггер. Во всяком случае, на этом фото Арни позирует, а Майк смотрит куда-то в сторону.

Майк Тайсон и Арнольд Шварценеггер. Фото Соцсети

Бывали случаи, когда и сам Тайсон стремился познакомиться с селебрити. Так, в 1989-м он оказался на концерте Майкла Джексона в Кливленде, сильно желая пообщаться с королем поп-музыки. Тогда оба были на пике славы. Тайсон — абсолютный чемпион мира в тяжелом весе. А песни Джексона уже давным-давно оккупировали чарты, альбомы (Off The Wall, Thriller, Bad) били рекорды продаж. И боксер добился встречи с суперзвездой. Подробности Майк рассказал на подкасте рэпера T.I. в 2020 году.

«Я встретил Майкла на концерте, который, по-моему, проходил в Кливленде, — отметил Тайсон. — Я был с Доном Кингом. Я и Дон пришли на тусу, я в статусе чемпиона, все это дерьмо.

Идет Дон, показывает Майклу знак peace («мир»). Майкл показывает peace Дону. Я тоже показываю Майклу peace. А Майкл опускает руку. Я подумал: «Он что, прикалывается надо мной? Нет, он не прикалывается надо мной, он просто не заметил меня».

Концерт подошел к концу, команда [Джексона] ходит туда-сюда, он еще на сцене, а я раздаю автографы. Затем Майкл подошел к Дону, они начали общаться, со мной же у него не было никакого контакта. После этого он стал ждать машину, вернее — трак, а я же продолжал раздавать автографы. Затем я решил подойти к Майклу, потому что он был тем, за кем я туда приехал. Я подошел, и он такой: «Где же я мог тебя видеть?» Он тогда сломал мое эго, раздавил меня, я же был на пике популярности, был чемпионом. Он продолжил: «Откуда ты? Я могу тебя знать?» Я ответил: «Нет, сэр, я просто ваш фанат».

Майкл Джексон. Фото Global Look Press

Тайсона взбесило поведение Джексона. Однако впоследствии они виделись не раз — можно сказать, даже стали друзьями.

«Я сел в машину и был очень зол на него, — сказал Майк на том же подкасте. — Потом узнал, что намечается еще одна встреча с ним, и я такой: «К черту этого засранца!», и тому подобное. Когда-то он работал с Родни Джеркинсом (автор песен, музыкант, музыкальный продюсер. — Прим.), верно? И он такой: «Йоу, Майк, давай встретимся с Майклом», и я такой: «На*** его! Чувак, он игрался со мной, и я разочарован в нем. Он заставил меня выглядеть как шлюха на глазах людей». Он такой: «Нет, чувак, Майкл — крутой чел. Он тебя представит, Майк». И я такой: «В натуре?! Тогда я буду там». Так мы начали тусоваться с ним. В итоге он оказался хорошим парнем, но зачем ты прикалывался надо мной, Майкл? Зачем? Не пойму.

Майк Тайсон. Фото Global Look Press

То, что он спросил, откуда я, это по-нигерски. Это то, что меня удивило. Он не был глупым, выглядящим как маленький мальчик Питер Пэн. Он знал то время. Это взорвало мой разум. Он был игроком, хорошим артистом. Думал, что он маленький мальчик, который развлекал дам, он вел себя как ребенок по отношению к жене. Но он был артистом. И он многому меня научил».