Казахский боксер оказался в коме после нокаута. Диагноз — кровоизлияние в мозг

Айдос Ербосынулы проиграл в поединке за пояс.

6 ноября состоялся вечер бокса, в главном поединке которого казахстанец Айдос Ербосынулы встретился с чемпионом мира по версии WBA в суперсреднем весе Давидом Морреллем с Кубы. Бой был важным для обоих боксеров не только из-за пояса: в этот вечер один из них должен был впервые проиграть.

Поединок получился жестким настолько, насколько это возможно. Суммарно Ербосынулы и Моррелль выбросили более тысячи ударов. Бой завершился в 12-м раунде — после красивой серии, закончившейся апперкотом, Айдос упал в нокаут. 30-летний казахстанец принял так много урона, что соперник помог отнести его в угол.

Ербосынулы разгромно проигрывал бой, согласно судейским запискам. У двух судей казахстанец отдал каждый раунд, а у третьего перед 12-м получилось 108-101. Сразу после боя Айдоса доставили в Медицинский центр округа Хеннепин в Миннеаполисе для дальнейшего обследования. Позже помощник тренера и один из секундантов, Эмануэль Савой, сообщил, что хотел остановить бой, но увидел, что спортсмен хотел продолжать биться.

«На самом деле полотенце было у меня в руке, — приводит его слова ESPN. — Но Айдос хотел продолжать. Главный тренер (Канат Оракбаев. — Прим. «СЭ») хотел, чтобы он продолжал. Он оценил Айдоса и сказал, что с ним все в порядке. Он (Ербосынулы) сказал рефери, что хочет продолжать. Как угловой я думаю, он все еще хотел биться. Он хотел драться до конца».

Айдос Ербосынулы и Давид Моррелл. Boxing Scene

Согласно BoxeoPlus.com со ссылкой на неназванный источник, Ербосынулы находился в критическом состоянии из-за кровоизлияния в мозг — его поместили в медикаментозную кому. Еще во время второго раунда у боксера пошла кровь носом — она не останавливалась на протяжении почти всего поединка. CompuBox сообщает, что за бой Моррелль донес 237 из 607 выброшенных ударов (39%), включая 167 из 354 акцентированных (47%). Ербосынулы донес 82 из 535 ударов (15%).

Айдос Ербосынулы известен еще и как спарринг-партнер Канело. Казахстанец вместе тренером Канатом Оракбаевым и другим боксером, Беком Нурмагамбетом, в течение четырех недель помогал Альваресу готовиться к поединку с Дмитрием Биволом.