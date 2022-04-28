29 апреля состоится боксерский турнир «Бойцовский клуб РЕН ТВ. Суперсерия», где в главном бою сразятся Федор Чудинов (25-2-10) и Азизбек Абдугофуров (13-1) из Узбекистана .

Для Чудинова победа — дело принципа. 5 мая 2018-го Абдугофуров выиграл единогласным решением судей у его старшего брата, Дмитрия. Затем Дмитрий потерпел еще два поражения и прекратил выступления.

Между братьями разница в год. Когда-то Дмитрий подавал даже бОльшие надежды, чем Федор. В 2013-м стал временным чемпионом WBA в среднем весе, но после поражения техническим нокаутом Крису Юбанку в 2015-м его карьера пошла на спад. Зато полетел вперед Федор. 9 мая 2015-го Чудинов-младший победил Феликса Штурма и стал чемпионом WBA во втором среднем весе. Затем были поражения от Штурма в реванше (при очень спорном судействе) и Джорджа Гроувса (ТКО, 6-й раунд), однако Федор нашел в себе силы для перезапуска. Его статистика после боя с Гроувсом (состоялся 27 мая 2017-го) — 11 побед, 1 ничья. 10 боев он провел под руководством осетинского тренера Виталия Сланова (воспитал Мурата Гассиева).

Сам Чудинов родом из Братска (Иркутская область), но теперь большую часть года проводит во Владикавказе. Сейчас Федору принадлежит титул WBA Gold, который он завоевал 13 декабря 2019 года, победив во Владикавказе единогласным решением судей Хассана Н'Дама Н'Жикама.

О работе с Чудиновым «СЭ» рассказал Виталий Сланов:

«Знаю я его почти 20 лет. Мы в 2004-м на Кубу ездили. Я был тренером, а он выступал за юниорскую сборную. А познакомились еще раньше. На Кубе пробыли дней 25. Там были матчевые встречи и совместный сбор со сборной Кубы. Тогда его старший брат, Дмитрий, поярче выступал. Был лидером мирового бокса в своем весе среди юниоров. Но и Федя был хорошим бойцом.

Во Владикавказе ему комфортно, выступает удачно, так что, думаю, он еще удивит людей. Как он оказался в Осетии? Умар Кремлев предложил нам поработать с ним перед боем. Так мы и начали совместную работу. Провели один бой, а потом еще девять. Выиграли все, кроме одного — с Айзеком Чилембой (состоялся 20 февраля 2021 года, закончился вничью. — Прим. «СЭ»). Но я не считаю, что ничья — правильное решение. Мы готовились на 12 раундов, а нам дали 10-раундовый бой. Чилемба до конца еле достоял. А было бы 12 раундов — не достоял бы вообще, у Феди было бы подавляющее преимущество. Недоволен я и судейством. Ну, отдали как отдали.

Федор Чудинов и Азизбек Абдугофуров. Зураб Джавахадзе, Фото Известия

Федор почти все время во Владикавказе. После боев даем ему отдохнуть месяц. А если бой сложился совсем уж легко — две недели. Он режимный спортсмен, дисциплинированный в тренировочном процессе, волевой и управляемый в бою. А если ловит кураж — вообще непобедим. С Федей комфортно работать. Кардинально его изменить уже нельзя — он сложившийся боксер. Конечно, нельзя сказать, что Федор — виртуоз. Он не Рой Джонс. Но то, что он делает, он делает уверенно и четко. Его стиль кажется простым. Но он умеет убеждать противника в ринге в своей правоте.

Федя один из самых ярких, один из лучших боксеров России последних лет. Стоит уже неподалеку от Кости Цзю, Александра Поветкина, Дениса Лебедева. Если же называть бой Федора, который вызвал у меня наибольшие эмоции, то это поединок с Умаром Садиком (11 сентября 2020 года, Чудинов победил нокаутом в 12-м раунде. — Прим. «СЭ»). Очень тяжелый, напряженный бой. Равный бой. Но в предпоследнем раунде Садик уже был на грани, а в последнем судьи его, можно сказать, спасли: Умара увезли в больницу, где он потом недели две лежал.

Цели у Федора самые высокие. Хотелось бы, чтобы он подрался с кем-то из звездных боксеров. Сауль Альварес? Он боксировал с турком... Даже его фамилию не помню. Альварес сам не помнит (27 февраля 2021 года Альварес нокаутировал Авни Йылдырыма. — Прим. «СЭ»). Не считаю, что он [Йылдырым] сопоставим с Федей по уровню. Выбрали бы Федю, он бы против Альвареса более мужественно боксировал. Плюс в весе Федора есть такие серьезные боксеры, как Бенавидес, Лемье, Сондерс. С любым из них Федя готов драться».

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