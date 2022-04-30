Рубка кикбоксера и экс-бойца UFC, поражение Чудинова, очередной провал Макса Топора

Каким получился турнир «Бойцовский клуб РЕН ТВ. Суперсерия», прошедший в Москве 29 апреля.

Бабанин vs Орлов

В 2007 году в финале юниорского чемпионата Европы Максим Бабанин победил Тайсона Фьюри, и теперь этот бой его (Бабанина, разумеется) преследует. «Победитель Тайсона Фьюри!» — объявил Александр Загорский, когда представлял Бабанина в Vegas City Hall. Такое бывает часто — когда боец ассоциируется у публики строго с одним боем, с одной давнишней победой. Кого-то из бойцов такое бесит. Но не Бабанина. Он победой над Фьюри гордится и иногда тот бой с удовольствием пересматривает.

Помимо выигрыша у Фьюри, Макс в любительском боксе стал чемпионом России (в 2015-м) и бронзовым призером чемпионата мира (в 2019-м). В профессионалы Волгоградский Тайсон (два этих слова произнес Загорский) перешел поздно — в 33 года, и соперников ему пока дают не очень сильных. Мягко говоря. Например, Оливье Дунда Меконго — камерунец из Санкт-Петербурга — проиграл все 14 боев в боксе и ММА, в которых участвовал. Работа у Меконго такая — согласиться на бой, выйти в ринг, постоять и проиграть без большого ущерба для здоровья.

Новым оппонентом Бабанина стал 43-летний Евгений Орлов, очень опытный, но совершенно лишенный амбиций. Ростом он даже выше Фьюри — 207 см. Кстати, Евгений с Фьюри когда-то спарринговал. И с Владимиром Кличко тоже спарринговал. Да и вообще с кем он только не спарринговал. Из других достижений Орлова также стоит отметить необычное прозвище Молекула Ада и победу над Вячеславом Дациком глухим нокаутом — в первой половине 2000-х, в казино «Арбат». Недавно блогер Виктор Блуд спросил у Дацика, вырубали ли его когда-нибудь, на что Рыжий Тарзан ответил: «Нет». Видимо, настолько Славу задело то поражение (такое не забывается). Дацик наблюдал за боем Бабанина и Орлова с первого ряда — сидел рядом с женой. Также в числе почетных гостей шоу были Александр Поветкин и Сергей Харитонов. Т.е. в одном месте, на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ», собрались три главных язычника российских единоборств.

Бабанин выиграл у Орлова легко. Без проблем рвал дистанцию (рост у Максима — 183, тут он похож на Тайсона, только вот телосложение у волгоградца далеко не такое атлетичное), наносил мощные удары по корпусу — да и в голову тоже. Молекула Ада выдержал два раунда, а вот в третьем после очередного удара в область печени вскрикнул «Ой, ***!» Вскоре вскрикнул еще раз. А потом его тренер (он моложе Орлова лет на 15) выбросил белое полотенце. Так победитель Фьюри одержал четвертую победу в профи.

Щербаков vs Вильданов

Их первый бой — на голых кулаках в промоушене «Кулак» — выиграл Денис Вильданов (ака Большой Папа), нокаутом. Второй — на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ» в Самаре — выиграл Максим Щербаков (ака Макс Топор), нокаутом в самом начале поединка (180-килограммовый Вильданов так упал, что травмировал ногу).

Третий бой тоже не продлился всю дистанцию. Но сначала — про их комичную битву взглядов накануне поединка. Топор влепил в Большого Папу пачкой с пельменями. Вильданов в ответ вытолкнул Щербакова с помоста, после чего тот картинно упал. Они посмотрели друг другу в глаза, а когда дуэль взглядов завершилась, Топор собрал разбросанные пельмени.

Бой продлился 40 секунд. Вильданов кинулся вперед, Щербаков упал, поднялся, затем снова упал (после того, как нарвался на встречный удар левой), а потом долго лежал на настиле. В комментариях к трансляции Топора обвинили в симуляции, в сдаче боя и т.д. Нечто похожее было в конце января, когда Щербаков проиграл Максиму Новоселову: странные падения и подозрения в договорняке.

Романкевич vs Ибрагимов

Зато бой кикбоксера/тайбоксера Петра Романкевича и бойца ММА Хадиса Ибрагимова получился и вне всяких сомнений настоящим, и зрелищным. 31-летний Романкевич, осознав, что кикбоксинг сейчас мало кому интересен, перешел в ММА, оформив два нокаута. Ибрагимов, став чемпионом М-1 в полутяжелом весе, в 2018-м подписался в UFC. Там успеха не добился (четыре поражения в четырех боях) — в том числе потому, что соглашался на любой вызов в любое время. На коротком уведомлении Хадис вышел и против Петра (узнал о бое за две недели). Из-за недостаточной подготовки выдохся быстро — уже во втором раунде, но все равно смело шел вперед.

Техничного бокса в ринге мы не увидели, зато увидели бескомпромиссную рубку на протяжении всех четырех раундов. Романкевич был чуть точнее и выиграл решением большинства. После боя между Петром и Хадисом состоялся дружеский разговор: парни договорились провести реванш — или по правилам бокса, или по правилам ММА.

Чудинов vs Абдугофуров

Федор Чудинов дрался с человеком, который победил его старшего брата: в 2018-м Азизбек Абдугофуров выиграл у Дмитрия Чудинова единогласным решением судей.

Сейчас на кону стоял титул WBA Gold в категории до 76,2 кг. И Федор его потерял: Абдугофуров победил по очкам. Чудинову 34 года, он шел на серии из 12 боев без поражений (11 побед, 1 ничья). Поражение серьезно навредило его карьерным планам.

«Я не думал о том, проигрываю или нет, — сказал Федор журналистам после боя. — Я все время работаю на максимуме. Он [Абдугофуров] в последнем раунде бегал, боролся. Сомнений в победе у нас не было. Тренера сказали: «Ты победил!» Но с судьями не спорят. Удары у него хорошие. Были удары головой — да, грязновато он работает, но и руками он хорошо бьет. Как судьи сказали, большую часть последнего раунда он выиграл. Но судьи не учли его грязные действия. У нас же не борьба, не UFC, у нас же бокс. Я тоже мог бы начать его бороть, но меня бы тут же дисквалифицировали. Поражение откинуло меня назад? Всему приходит конец. Нет, заканчивать сейчас я не собираюсь. Еще попытаюсь выступать, но если ничего не изменится, если не смогу вырубать своих соперников, то все уже, наверное — наверное, уже не дадут мне бои».