«Всю историю ВОВ мне пересказал». Лебзяк еле справлялся с боксером из ГДР, но речь тренера в углу все изменила

Куба, 1987 год, юниорский чемпионат мира.

Александр Лебзяк родился в 1969-м в Донецке, а в два года оказался в Магаданском крае, где его отцу дали работу. Семья Лебзяка поселилась в поселке горняков Буркандья (сейчас заброшен). В 1985-м начал тренироваться в ДЮСШ Магадана под руководством тренера Геннадия Рыжикова, стал стремительно прогрессировать и в 1987-м отправился в Гавану на юниорский чемпионат мира.

«Я стал вторым в категории 67 кг на первенстве СССР в феврале 1987 года в Иркутске, — рассказал Лебзяк на подкасте Drozd Podcast. — Я проиграл в финале, но считаю, что выиграл. Объявили, что победил Владимир Шепель из Ростова со счетом 3-2. Так получилось, что Копцев (тренер юниорской сборной СССР. — Прим. «СЭ») предложил: «Давай перейдешь в 71 кг». А в 71 кг был Давид Купарадзе. Первое звание у Копцева было «заслуженный тренер Грузии», потом уже он получил заслуженного тренера СССР. Я у Купарадзе выиграл несколько спаррингов. В 1987 году мы поехали на юниорский чемпионат мира, Константин Николаевич [Копцев] взял туда нас двоих. Место было одно. Он всех взял по одному, а меня взял вместе с Давидом и за пять дней до начала устроил нам еще один спарринг, который я опять выиграл. Давид после этого подошел, сказал: «Давай, Сань, молодец, удачи».

Лебзяк стартовал с 1/4 финала, где досрочно победил парагвайца Хуана Гонсалеса. В полуфинале же соперником Александра стал Энди Либинг из ГДР. Любопытный факт: в 1/8 финала Либинг выиграл у Роя Джонса (4-1).

Первый раунд для Лебзяка сложился очень непросто. Он его забрал, но настроение было такое, что победить вряд ли получится. Все изменила речь тренера Константина Копцева.

«Я сел в угол, и Константин Николаевич у меня спросил: «Посмотри, кто в углу сидит?», — рассказал Лебзяк на подкасте. — Я ответил: «Ну, немец». А он мне: «Вот то-то и оно!» Такое ощущение, что он за минуту мне рассказал всю историю войны — как убивали, как насиловали. Я встал — смотрю: меня аж заколотило. Как начал долбить этого немца!»

В итоге Лебзяк забрал оставшиеся раунды и победил со счетом 5-0. В финале же он встретился с кубинцем Виллиамом Силвой, выиграл 3-2 и стал чемпионом мира.

«Я выиграл 5-0, но сказали, что 3-2, — отметил Лебзяк. — Ну, слава богу, хоть так. Тем более там Фидель Кастро сидел. Благодарен Богу, Геннадию Михайловичу [Рыжикову], Копцеву — всем тренерам, что у меня так сложилась жизнь. Не поедь я на юниорский чемпионат мира — кто знает, как тогда сложилась бы судьба?»

Другой важный бой с немецким боксером Лебзяк проиграл — Свену Оттке (6-10) на чемпионате мира 1993 года. Александра задело то, что он уступил немцу 9 мая. В двух предыдущих встречах с Оттке он выиграл и проиграл. Впоследствии Свен построил неплохую профессиональную карьеру (рекорд 34-0), только вот боксировал всегда в Германии.

Наконец, Лебзяк на подкасте вспомнил еще один бой с немцем — как в полуфинале Игр доброй воли-1990 проиграл Торстену Шмитцу (1-4).

«С немцами не мог работать! — сказал Лебзяк. — Проиграл ему 1-4. После боя иду, вижу — Копцев. Я ему говорю: «Константин Николаевич, не надо», — а он в меня метров с полутора мокрым полотенцем со всей силы запустил и сказал: «Тренируйся сам!» Я ему: «Константин Николаевич, простите!»