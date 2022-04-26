Чудинов хочет отомстить за брата, Большой Папа угрожает Топору, Хрюнов зовет Фьюри

В Москве прошла пресс-конференция перед турниром «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

29 апреля в Москве состоится турнир «Бойцовский клуб РЕН ТВ. Суперсерия», в главном бою которого сойдутся российский боксер Федор Чудинов (25-2-1, 17 КО) и узбекский боксер, бывший чемпион WBC Silver во 2-м среднем весе Азизбек Абдугофуров (13-1, 5 КО).

26 апреля в МИЦ «Известия» прошла пресс-конференция, посвященная турниру. В ней приняли участие Евгений Молекула Ада Орлов, Максим Бабанин, Денис Большой Папа Вильданов, Максим Топор Щербаков, Петр Романкевич, Хадис Ибрагимов, Азизбек Абдугофуров, Федор Чудинов, Константин Цзю, Александр Поветкин и промоутер Владимир Хрюнов.

Цзю и Поветкин присутствовали на пресс-конференции в качестве наставников бойцов. Они уже находились в этой роли в феврале: тогда Цзю был наставником Магомеда Исмаилова, который победил Оланреваджу Дуродолу, а Поветкин — чемпиона мира по боксу-2021 в весе свыше 91 кг Марка Петровского, который выиграл у Коллинса Ойяла.

Главной драмой турнира обещает стать противостояние Чудинова и Абдугофурова. Российский боксер намерен отомстить Абдугофурову за поражение его брата Дмитрия — Дмитрий Чудинов проиграл Абдугофурову в мае 2018 года в Ташкенте единогласным решением судей. По мнению самого узбекского боксера, с Федором ему будет комфортнее боксировать, чем с Дмитрием. «Мне было тяжело боксировать с братом Федора. Думаю, что с Федором мне будет легче», — сказал он на пресс-конференции.

Пресс-конференция бойцов. Дмитрий Коротаев, Фото Известия

Не менее жарким может оказаться бой между двукратным чемпионом Европы по самбо, экс-бойцом UFC Хадисом Ибрагимовым и победителем Кубка мира по К-1 2012 года Петром Романкевичем. «Я в очень хорошей форме. Легко не будет, но я точно зарублюсь», — сказал Ибрагимов на пресс-конференции.

Чтобы увеличить шанс на досрочную победу одного из бойцов, Владимир Хрюнов сделал неожиданное заявление: «Давайте договоримся, что в этом бою будет бонус за нокаут. Это счастливая возможность нашего блестящего проекта «Бойцовский клуб» пойти на поводу интересов зрителей. Давайте предположим, какой будет нокаут и кто победит».

Ибрагимов известен тем, что в возрасте 25 лет подписался в UFC и провел в сильнейшей лиге мира четыре боя, некоторые — на коротком уведомлении. Однако это не сыграло ему на руку. За 13 месяцев он потерпел четыре поражения и покинул организацию. Год спустя Ибрагимов стал выступать в Hardcore MMA. В настоящее время Хадис идет на серии из четырех побед, три из которых — досрочные (были одержаны в первом раунде).

Перед боем у Ибрагимова и Романкевича произошла словесная перепалка. Сперва белорусский боец усомнился в достижениях оппонента, вспомнив все его четыре поражения в UFC, а потом не смог назвать соперников, которых побеждал Ибрагимов. Бывший боец UFC ответил, что его достижения являются целью Романкевича, а также призвал кикбоксера выйти против него в клетку по правилам ММА.

Тем не менее на пресс-конференции оба бойца общались уважительно и не показывали, что хотят накалить противостояние до предела. «Никакой недооценки Хадиса нет, — отметил Романкевич. — Я в своих высказываниях ни разу не оскорбил Хадиса и не сказал, что он ниже меня уровнем. Просто надо было немного бой поджечь. Никакой недооценки нет».

Денис Большой Папа Вильданов и Максим Топор Щербаков. Дмитрий Коротаев, Фото Известия

Также в главном карде турнира состоится бой Дениса Большого Папы Вильданова и Максима Топора Щербакова. Это будет их третий поединок. В первом Вильданов победил нокаутом, а во втором — тоже нокаутом — выиграл Щербаков, сокрушивший 180-килограммового соперника в самом начале боя.

Накануне пресс-конференции они устроили драку — во время интервью блогеру Святославу Коваленко. Потасовка началась после того, как Вильданов раскритиковал внешний вид Щербакова. «Весь опухший, как будто ты бухал», — заявил Вильданов, после чего Щербаков накинулся на Вильданова и попытался ударить столом.

Во время пресс-конференции бойцы старались держать себя в руках. «Я выйду победителем в очередной раз», — сказал Топор. «Я выйду, перееду этого человека и докажу, что тот бой, который был в Самаре, был случайностью», — парировал Вильданов.

Кроме того, спортсмены договорились, что победитель их боя заберет еще и гонорар проигравшего. «Я очень рад, что Максим предложил мне этот спор на 500 тысяч, поэтому я с удовольствием добавлю к своему гонорару его», — отметил Вильданов, после чего подчеркнул: «Все будет быстро. Большой Папа сломает Топора в первом раунде. Не улыбайся, друг мой, а готовь деньги».

В субботу в Лондоне на стадионе «Уэмбли» Тайсон Фьюри нокаутировал Диллиана Уайта, защитив титул чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе. Владимир Хрюнов сообщил, что намерен пригласить Фьюри на турнир 27 мая, где в профессиональном боксе дебютирует 37-летний двукратный олимпийский чемпион Алексей Тищенко. На этом же турнире выступит бывший чемпион по версии IBF International в первом тяжелом весе Алексей Папин.

Следующим противником Фьюри, скорее всего, станет чемпион UFC в тяжелом весе Франсис Нганну (если будут драться, то, видимо, по гибридным правилам — возможно, по правилам бокса, но в перчатках для ММА). Хрюнов же заявил о желании устроить бой с участием Нганну в России. «Клянусь, как только определится победитель поединка Романкевича и Ибрагимова, я отправлю эсэмэску Нганну: «Приезжай в Россию и подерись с ними по боксу», — сказал промоутер.

Билеты на турнир можно купить здесь.