«Ты баба в мокрой юбке! Кастрат!» Фьюри и Уайлдер поругались на пресс-конференции

Конфликт — то, что всегда дает просмотры. Тайсон и Деонтей постарались на славу. Ну а бой между ними состоится 10 октября в Лас-Вегасе — рано утром по московскому времени. Телеканал РЕН ТВ покажет его в прямом эфире.

Ведущая (вопрос Уайлдеру): Вам пришлось пройти через суды, чтобы оказаться на этом месте. Что вы хотите доказать на арене в этот субботний вечер?

Уайлдер: Я нахожусь в прекрасном состоянии духа, меня окружают замечательные люди. Мне нечего доказывать. Настало время для искупления и возмездия.

Ведущая (вопрос Фьюри): Как вы мотивировали себя к этому бою?

Фьюри: Как я мотивировал себя? Просто тренировался, наслаждался каждым проведенным днем в этом тренировочном лагере. Вот и все. Я не забегаю далеко вперед, а живу сегодняшним днем.

Ведущая (вопрос Фьюри): Сначала все шло к тому, что вы подеретесь с Энтони Джошуа. Потом перенесли коронавирус. Затем произошло пополнение в вашей семье — с чем я вас поздравляю. Вскоре ваш ребенок заболел. Что для вас означает этот бой?

Фьюри: Для меня все бои одинаковы. Есть ребята, которые хотят снести мне голову, понимаете? Деонтей Уайлдер или кто-то другой — для меня это не имеет значения. Это шоу Тайсона Фьюри в профессиональном боксе, которое длится уже 13 лет. Я тренируюсь каждый божий день — иногда по два раза в день. Ем, тренируюсь, сплю. Да, были личные проблемы, но куда же без них? С ними я справился.

У меня родилась дочка семь с половиной недель назад, и ее здоровье оставляло желать лучшего. Я пролежал две недели в госпитале вместе с ней. Я понимал, что как только с ней будет все в порядке, то я смогу полностью сконцентрироваться на бое. Сейчас с ней все в порядке. Она дома.

Ведущая (вопрос Уайлдеру): Вы ждали этого момента так долго. Было такое, что в какой-то момент позволили своему телу и разуму сделать шаг назад?

Уайлдер: Этот лагерь отличался тем, что я находился в окружении братьев, с которыми начинал свое путешествие в боксе. Меня окружала любовь. Многие люди думают, что я находился в состоянии полной депрессии, но это не так. Не могу себе этого позволить как минимум из-за уважения к окружающим меня людям. Я полностью сосредоточен и целеустремлен. Чувствую себя потрясающе.

Ведущая (вопрос Уайлдеру): Перетренированность — это реальная проблема. Команда останавливала вас в нужные моменты?

Уайлдер: Этому мы уделили особое внимание. Мы брали паузы тогда, когда это было необходимо. Так что я нахожусь в прекрасном физическом состоянии. В эту субботу вас ждет абсолютно другое, более захватывающее противостояние, которое определенно войдет в историю бокса.

Ведущая (вопрос Уайлдеру): После первого боя вы проявляли взаимное уважение друг к другу. После второго поединка ситуация изменилась: вы стали обвинять его после проигрыша. Не жалеете о сказанных словах?

Уайлдер: Нет. Ни о чем не желаю. Я лягу в могилу, веря в то, во что верю. То, что я говорил, — это факты, и у меня есть подтверждения. Как вы знаете, многие лгут. Но мои глаза никогда не обманывают, поэтому мне без разницы, что там люди думают. Пускай верят в то, что хотят верить. Как бойцу и мужчине мне важно приводить факты. Это сделало меня более голодным. Господь велик, и Он никогда не ошибается. Все эти обстоятельства — это скрытое благословение.

Ведущая (вопрос Фьюри): Он обвинил вас в одном из самых серьезных нарушений в боксе. Вы отреагировали так, будто вам все равно. Почему? Ваши мысли по этому поводу?

Фьюри: Мне наплевать на его обвинения, потому что они исходят от нездорового человека. Он обвинил меня во всех грехах. Виноваты все: его команда, костюм, травмы, рефери, Атлетическая комиссия Невады. Ладно если бы от него исходило одно обвинение, но тут их уже 50. Это говорит о том, что он слабак, маленький душевнобольной человек, которого я собираюсь нокаутировать в эту субботнюю ночь.

Я побил его и в первом бою, вернувшись из трехлетнего простоя. Он забрал только два раунда из 12. А в реванше я его полностью уничтожил — тогда он даже ни одного раунда не выиграл. И теперь у меня такие же ожидания от предстоящего третьего боя.

На самом деле он даже начал копировать меня. Он носит пиджак на голое тело — так же, как и я. Вы же знаете, что я славлюсь тем, что надеваю пиджак на голое тело перед боями на пресс-конференциях. Этот чувак просто копирует меня. Я знаю, что вдохновляю многих, но перестань копировать Цыганского Короля, ты же Бронзовый Бомбардир.

Я не понимаю, почему он начал нести эту чушь, говоря, что я утяжелил перчатки. Джей Диас заходил в раздевалку и все видел своими глазами. Неужели он бы не сообщил тебе о таком? По твоей логике, он тоже участвовал в заговоре?

Ведущая (вопрос Уайлдеру): Деонтей, очевидно, вы убеждены в том, что он жульничал. Какие шаги предприняли для того, чтобы убедиться в отсутствии грязных манипуляций со стороны соперника?

Уайлдер: Все встало на свои места. Много чего можно говорить. Пускай он говорит что хочет. С самого первого дня я понял, что молчание — золото.

Ведущая (вопрос Уайлдеру): Чувствуете ли вы давление после поражения в реванше?

Уайлдер: Нет. Правда освободит любого. Никакого давления я не чувствую — и уж тем более когда ты понимаешь, что тебе нечего терять. Это как раз он испытывает давление. Мне абсолютно нечего терять. Наследие может умереть только тогда, когда умирает сам человек. Или же тогда, когда умирает желание или огонь в твоем сердце. А я, конечно же, жив.

Ведущая (вопрос Фьюри): А вы что думаете?

Фьюри: Я творю историю. Есть ли непобежденный супертяжеловес-чемпион, который выступает в этом дивизионе более 10 лет и не проигрывал? Нет. Усик не в счет. Я побил дважды чемпиона мира (Уайлдера. — Прим. «СЭ»). Так что я творю историю. Сейчас я летаю в облаках. Чемпион WBC, линейный чемпион, непобежденный в тридцати боях, и я все еще хорошо выгляжу, несмотря на то, что потерял много волос. Все еще уверен в себе и все еще нахожусь на вершине мира. Жизнь очень хороша. Я очень счастлив.

Ведущая (вопрос Уайлдеру): В каком эмоциональном состоянии вы пребываете? Какова ваша энергия?

Уайлдер: Моя энергия, как и мой разум, очень жестока. С командой была проделана колоссальная работа, поэтому мне не терпится вновь заявить о себе всему миру.

Ведущая (вопрос Уайлдеру): Я заметила, что у вас есть вещь, где по-русски написано: «Глаз за глаз». Что для вас означает эта фраза в контексте данного боя? Чем вы хотите ему отплатить? Означает ли это проигрыш за проигрыш?

Уайлдер: Судья решит. Я стараюсь подбирать слова мудро. Люди постоянно вырывают мои слова из контекста. Поэтому я буду хранить молчание. Как я уже говорил, молчание — золото. Не хочу много говорить.

Ведущая (обращение к Уайлдеру): Хочется услышать ваше окончательное мнение о бое...

Столько всего было сказано, что мне нечего добавить. Готовьтесь к войне, ребята, вас ждет невероятный бой. Я сижу тут в красной спортивной форме не просто так. Это означает, что в субботу прольется кровь. Я выйду из ринга в крови. Так что увидимся в субботу.

Ведущая (обращение к Фьюри): Сказали, что дуэли взглядов не будет...

Фьюри: На самом деле мне нужно многое сказать. Уайлдер говорит, что я победил во втором бою лишь по той причине, что я жульничал. Далее он полностью меняет команду, начинает тренироваться еще усерднее. У меня вопрос: зачем тебе менять полностью команду, окружение, подход к тренировкам, если ты проиграл исключительно из-за моего жульничества? Я знаю, что у него нет мозгов дать ответ на этот вопрос, но кто-нибудь другой может ответить?

Если говорить по факту, то я сломал тебе лицо, сучка. И еще: он мне хочет сделать больно, навредить. Его переполняет агрессия и злость. Для тех, кто держит в руках горячие угли, я скажу так: вы обожжетесь. Я не хочу калечить Деонтея, просто хочу побить в бою. И он знает, что он врет, и в глубине души он уже проиграл. Он проиграет вновь, как и в первый раз, как и во второй. Его ждет поражение и в третьем бою.

И знаете что? После этого он вернется в свою забегаловку, в которой работал когда-то на старте карьеры, и это будет единственное место, куда его примут. Готовься к завершению карьеры. Оно уже близко.

Уайлдер: Отвечу так: зачем ты сам все менял перед первым и перед вторым боем?

Фьюри: Это не ответ, а вопрос. Твой ответ не засчитан. Повторюсь: если я победил только благодаря жульничеству, то зачем тогда ты без остановки тренировался? Ты же ведь и так можешь меня побить, ничего не меняя! Если я, по-твоему, победил нечестно, то почему тогда ты абсолютно ничего не предпринял, чтобы в этот раз этого не допустить? Кто-нибудь может ответить на этот вопрос?

Уайлдер: Не оправдывайся.

Фьюри: Я не оправдываюсь, я задаю тебе вопрос. А зачем мне отрицать все, если это правда.

Уайлдер: Ты не хочешь отвечать на неудобные вопросы.

Фьюри: Мне просто никто таких неудобных вопросов не задает. А ты до сих пор все отрицаешь, поэтому тебя ждет нокаут и завершение карьеры.

Уайлдер: Ты ничего не знаешь о нокауте. У тебя нет нокаутирующей силы. Нокаутирующей мощи у тебя попросту нет, бьешь как сучка, я даже не чувствовал ничего. Я видел твое удивление, когда я поднимался раз за разом. Ты не умеешь нокаутировать.

Фьюри: Но в то же время я тебя нокаутировал. Разве не так?

Уайлдер: Нет. Я стоял на ногах.

Фьюри: Нет. Это был нокаут, мешок.

Уайлдер: А ты в курсе, что я уволил того, кто выбросил полотенце? Я не просил его этого делать.

Фьюри: Говоришь, что у меня были кастеты, но Джей Ди был в раздевалке, и он все видел своими глазами. Так почему же он тебе ничего не сообщил? Он такой же врун, как и ты!

Уайлдер: Думай о своих ребятах и команде.

Фьюри: Ты слабак, и я тебя вырублю!

Уайлдер: Молодец. Но это за моими плечами десять защит титула.

Фьюри: И что? Мне это не нужно. Это таким мешкам, как ты, нужна защита пояса. Мне этого не надо. Ты только посмотри на то, как я выгляжу. Я олицетворяю красоту, а ты выглядишь как бомж.

Уайлдер: Посмотри на меня и на себя. Я в этом спорте идол.

Фьюри: Нет уж. Тебя запомнят как боксера, который вышел на ринг с Тайсоном Фьюри и был им нокаутирован. В этом все твое наследие.

Уайлдер: Для того, чтобы нокаутировать тебя, мне не нужно утяжелять перчатки, как это сделал ты.

Фьюри: Тебе это нужно, потому что ты неудачник. И тренирует тебя неудачник. Вы два неудачника. Я нокаутирую тебя в эту субботу! Я не почувствую тебя. Ты кусок дерьма! Нокаутирую тебя к чертям собачьим, сучка!

Уайлдер: Разница между нами заключается в том, что мне больше драться не нужно. Я обеспечен.

Фьюри: Это ничего не меняет. Твое наследие уже завершилось. У тебя тысяча оправданий.

Уайлдер: Говоришь об одном и том же. Ты можешь назвать себя обеспеченным? Так что прочисти уже свой нос.

Фьюри: Кто-то уже нервничает. Эту бабу в мокрой юбке я уже дважды сажал на задницу. И он ничего не смог с этим поделать, потому что он кастрат.

Уайлдер: Я сейчас нахожусь в такой форме, что я могу не отдыхать в перерывах между раундами. Я король и воин.

Фьюри: Не сказать, что это так. Тебя отымели в прошлом бою.

Уайлдер: Я продолжал драться, но бой остановили, а ты пыхтел и никак не смог нокаутировать меня! Если бы все было иначе и ты оказался бы в моей ситуации, то пришлось бы вызывать 911.

Фьюри: Ты должен был сказать спасибо тому тренеру, который бросил полотенце, и даже поднять ему зарплату. Он спас тебе жизнь!

Ведущая: Все, прекращайте!

Уайлдер: В отличие от тебя, я готов умереть в бою. Мои дети знают, что я могу погибнуть в ринге. В мире нет спорта, в котором жизнь так подвергается риску, как в боксе.

В конце ведущая попросила боксеров сделать фейс-ту-фейс. Однако из зала крикнули: «Нет, нельзя!» И Фьюри с Уайлдером отправились на выход.