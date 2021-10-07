Интервью с Цыганским Королем.

10 октября рано утром по московскому времени состоится третий бой между чемпионом мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсоном Фьюри и Деонтеем Уайлдером. Бой покажет РЕН ТВ.

В декабре 2018-го они подрались вничью, а в феврале 2020-го Фьюри победил техническим нокаутом. За несколько дней до боя британец дал интервью IFL TV, в котором раскритиковал Уайлдера за постоянные оправдания своего поражения.

«Будет самый опасный и тяжелый бой из всех? Нет, я не думаю так. Первый бой был самым тяжелым, потому что я возвращался после трехлетнего простоя, и тогда я сильно запустил себя — набрал много веса. За полгода я провел два [разогревочных] боя и встретился с чемпионом супертяжелого дивизиона. Если он и должен был победить, то только в первом бою. Во втором поединке я показал, что он не так хорош по сравнению со мной. Посмотрим, что он сможет показать теперь. На самом деле, в боксе он знает две вещи: первая — идти напролом как лунатик, вторая — убегать от тебя. Он не умеет двигаться. Этот боксер не меняется».

«Бокс полон неожиданностей. Для меня нет ничего нового и неожиданного в том, что он будет пытаться снести мне будку. Я уже 13 лет в профессиональном боксе, многие так пытались сделать. То, что он тренировался с Маликом Скоттом, не значит ничего. Он ноль в роли тренера. Более того, я вообще считаю его бойцом, а Уайлдера я не то что бойцом — я его мужчиной не считаю. Он просто панчер, вот и все».

«Раньше я уважал его как семьянина, но за последние 20 месяцев мое отношение к нему поменялось. Он показал свое истинное лицо. Ни у кого нет сомнений в том, что он — тощая, маленькая крыса. И я здесь для того, чтобы уничтожать таких, как он. Во мне проснулся зверь, а он — паразит. Он ведь на самом деле выглядит как крыса. Просто посмотрите на его фотографию. Я собираюсь уничтожить эту крысу. В этом заключается мой план на бой».

«Он называет меня читером? С чего бы, интересно? Сначала он оправдывался тем, что причиной поражения стал его костюм, в котором он выходил на бой, затем — рефери. После выяснилось, что у него проблемы с бицепсом и плечом. Потом говорит, что виноват тренер. Далее обнаруживается, что ему подсыпали в воду снотворное, когда он разминался. Вдобавок он говорит, что я утяжелил перчатки. Также обвинил Атлетическую комиссию Невады. Все виноваты, но не он. Единственные люди, которых он не обвинил пока, — это, наверное, мои дети. Но думаю, он и до них доберется».

«Деонтей Уайлдер думает, что я читер, по той причине, что я бил по его лицу. В конце концов, это бокс и тебя рано или поздно ударят. Он не привык получать удары по лицу, поэтому думает, что я читер. Ну что ж! Играй тогда в баскетбол, а в этом спорте тебе придется получать удары по лицу. Нельзя поплавать и при этом не промокнуть. Мне что, отрезать свои руки, чтобы он не называл меня читером? Более чем уверен, что после очередной моей победы он придумает кучу оправданий. Ладно бы он оправдался один раз, но когда человек придумывает 30 или 40 оправданий — это уже даже не смешно».

«На самом деле, мне очень жаль этого парня. Ведь он на протяжении долгого времени оставался непобежденным. Очевидно, что в ментальном плане он сломался. Теперь он не может появляться на людях, так как они начнут на него гнать, типа: «Закрой свой рот. Ты отгреб от лысого толстяка». Ему теперь придется бороться с этим. Если бы меня нокаутировали, то и мне пришлось бы через все это пройти. Если бы я открывал свой рот, все бы начали гнать на меня, типа: «Закрой свою пасть. Тебя нокаутировали к чертям собачьим». Таковы суровые реалии бокса».

«Бокс — непостоянный вид спорта. Люди судят тебя по твоему последнему бою. Последний бой Деонтея Уайлдера оказался дерьмовым для него, а для меня — безупречным. В настоящий момент в плане репутации я летаю очень высоко. Вот и все. Мне больше нечего добавить — конечно, кроме того факта, что он глупый и безмозглый идиот».

«Мне очень хочется, чтобы в этот раз он стал лучше хотя бы на 40 или 50 процентов. В прошлый раз я готовился к очень сложному противостоянию. Даже к этому бою я очень усердно готовился, провел очень много раундов, напропускал кучу ударов, получил синяки. Я готов к любому исходу. Готов и к войне на протяжении всех 12 раундов, и к шахматной игре на всей дистанции. Дам ему право выбрать яд. Крысиный яд».