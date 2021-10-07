Все не так уж просто.

В ночь на 10 октября в Лас-Вегасе пройдет второй самый ожидаемый поединок года в тяжелом весе — Тайсон Фьюри и Деонтей Уайлдер подерутся между собой третий раз за последние три года.

Боксеры синхронно выходят после приличного простоя — с момента их второго боя в феврале прошлого года. С точки зрения нарастания интриги, в данной трилогии сложно найти закрученный сюжет. Фьюри во втором бою выиграл все 7 раундов, а если сложить с ними 12 раундов из первого поединка, то общий счет — 15-4 в пользу британца.

То есть, Тайсон обыграл оппонента по очкам почти в четыре раза. Однако, если смотреть на интригу не в динамике, а отдельно взятом бою — она, безусловно, так же сильна, как и в первый и второй раз. Класс Уайлдера не измеряется раундами — мы уже видели, как он отдавал их пачками, а потом его соперника приводили в чувство врачи и члены атлетической комиссии. Боксер, который выиграл нокаутом 41 из 44 своих поединков, всегда несет с собой интригу.

В боевую неделю мы решили сделать подборку из самых интересных прогнозов на третий поединок. Ниже — семь мнений топ-боксеров и тренеров.

Карл Фроч, бывший чемпион мира во втором среднем весе

«Фьюри всегда бывает в плохой форме между боями, поэтому такой большой простой точно не в его пользу. Еще эта ситуация с новорожденным ребенком, который находится в реанимации... Неизвестно, в каком состоянии будет Тайсон. Уайлдеру в этом бою нужно сокращать побыстрее дистанцию и почаще бить своей сильной правой рукой. Даже если удар будет попадать в плечо или корпус — неважно. Нужно бросать эту руку почаще, и в конце концов она может достигнуть подбородка. Нужно быть агрессивнее, в том числе и на контратаках. Если он снова будет пассивным, Фьюри опять использует свои габариты и обстучит его с дистанции».

Кит Турман, бывший чемпион мира в полусреднем весе

«Честно, видеть, как Тайсон Фьюри падает — это сплошное удовольствие. Нет, не подумайте, я люблю Тайсона, но когда такой гигант падает на канвас — это очень зрелищно смотрится. Хочется, чтобы Уайлдер добавил в этом бою несколько новых углов, несколько новых позиций, вот эти уклончики в стиле Канело, отвороты головы. Понимаете, когда такой суператлет как Уайлдер добавляет в репертуар даже один небольшой элемент, это его значительно усиливает. Джеб, футворк или уклоны головы. И это поднимает тебя вверх. Даже на таком уровне. Что-то нашел, месяц прогонял в спаррингах, и это уже у тебя в рукаве.

Уайлдер устал во втором бою к 4-му раунду. Мы смотрели бой с женой, сели на диван, запаслись попкорном. И если моя жена видит, что тяжеловес устал к 4-му раунду, значит, он реально устал. А когда ты устаешь в 4-м раунде, понятно, что из этого боя целым тебе не выбраться. С Фьюри Уайлдер впервые столкнулся с проблемой, когда на него не идут, а нужно идти самому, потому что оппонент просто огромный и длиннорукий. Когда ты такой большой, как Фьюри — можно просто работать с дистанции и выигрывать. Ведь тяжеловесы — это не те, кто может челночить и отпрыгивать, длинные руки все равно будут их доставать. А подобраться поближе к такому тяжело — сначала надо пройти зону правого прямого, потом зону левого хука и апперкотов, и только потом ты будешь у цели. Уайлдеру никогда не приходилось этого делать, потому что он сам очень большой (201 см). Но с Фьюри ему нужно находить ключ, как быть поближе и не пропускать. Если он будет стоять на дистанции, то будет пропускать, потому что руки соперника длиннее. Деонтею нужно чаще бить, добавить какие-то фундаментальные, новые вещи в арсенал. Я допускаю, что он может довести свою правую руку и выиграть нокаутом».

Джонни Нельсон, бывший чемпион мира в первом тяжелом весе

«Я помню свои спарринги с молодым Фьюри. Неуклюжий и неудобный до невозможности. Боксировать с ним — это как пробираться сквозь спагетти. Тебя бьют с разных сторон, ты не можешь пройти туда, куда тебе надо. Даже не представляю, каково это драться против него нынешнего — с его опытом и закалкой. Очень многое будет зависеть от того, изменился ли Деонтей Уайлдер ментально. Честно, я не понимаю его решение нанять Малика Скотта в качестве тренера.

Что может тебе сказать нового о боксе человек, которого ты нокаутировал в 1-м раунде? (Уайлдер нокаутировал Скотта в марте 2014-го. - Прим. СЭ.) Я не вижу этот бой, доходящим до решения судей. Либо Уайлдер включит свою агрессию и покажет другую версию себя, либо Фьюри сделает все то же самое, что и во втором поединке».

Джефф Мэйвейзер, дядя и тренер Флойда Мэйвейзера

«Во втором бою Уайлдер был бит не техникой, а стратегией. Он слишком часто сближался и позволял Фьюри наваливаться, переносить свой вес. Это быстро измотало его. В этом поединке ему нужно будет держаться подальше, больше боксировать. Если Уайлдер будет опять верить только в свою правую руку и нокаут, ему будет очень тяжело выиграть. Фьюри здорово защищается, у него прекрасный подбородок — надеждой на один панч его не взять.

Из того, что я видел в последних роликах, Малик Скотт пытается нарабатывать с Уайлдером левую руку и удары по корпусу. Это все выглядит здорово, но такие новые штуки нужно пробовать только в бою. Спарринги и работа на лапах — это не то. Ты никогда не поймешь по ним, что новинки работают. В идеале Уайлдеру нужно было провести промежуточный бой и испытать левую руку и недавние наработки. Тогда бы он точно знал, что это пригодится. С Фьюри он может это применить в самом начале, но потом, уверен, он вернется к тому, что всегда его выручало — правой руке. Я склоняюсь к Фьюри в этом поединке, он более техничный и универсальный боксер».

Дерек Чисора, экс-претендент на пояс чемпиона мира в тяжелом весе

«Интересное решение Уайлдер взять в тренеры Малика Скотта. Скотт в свое время устраивал Ленноксу Льюису ночные кошмары в спаррингах. Он двигался, постоянно менялся, но не мог финишировать его, потому что у него нет сердца. Все знают, что у Малика Скотта никогда не было сильного духа. И свой последний бой в Монако (ноябрь 2016-го) он провел очень слабо. Я склоняюсь к победе Фьюри нокаутом в 8-м раунде».

Тимоти Брэдли, бывший чемпион мира в полусреднем весе

«Правая рука Уайлдера работает, когда он идет вперед, а не отступает. Вот, что ему нужно помнить. Если он будет действовать слишком оборонительно, Фьюри разберет его с дистанции. Ему нужно идти вперед и бросать продуманный и отточенный джеб — в грудь, голову, корпус. Меняя уровня и делая финты. Для этого в лагере должна была быть проведена большая работа. И Уайлдеру нужно быть достаточно сильным ментально, чтобы после пропущенных ударов не вернуться к старым вещам, которые удобны, но которые не будут работать. Как бы то ни было, я все равно склоняюсь к Фьюри. Психологический перевес, который он получил после второго боя, сыграет свою роль».

Кевин Барри, тренер экс-чемпиона мира в тяжелом весе Джозефа Паркера

«Самое важное для Уайлдера — быть честным перед собой. Он должен понять, почему он проиграл второй бой. Не винить бывшего тренера, жилет, в котором он выходил в ринг, судью, перчатки, а взять всю ответственность на себя. И взяв, двигаться дальше. Малик Скотт, уверен, привнес в его кэмп страсть и энтузиазм. Я очень хорошо знаю Малика, работал с ним, очень его уважаю. У него есть способность видеть детали, он очень тщательно работает в анализе. В последних видео мы могли увидеть, как Малик работает с Уайлдером над балансом, подбором ударов в корпус, над тем, чтобы не отходить назад по прямой линии. Это все очень здравые вещи, но одно дело — тренировать их, другое применить в бою. Сможет ли Уайлдер ментально доверять новинкам после того, как получит по лицу?

Что касается отработки им ударов по корпусу... Тайсон Фьюри — 216 см ростом, и его размах рук составляет 216 см. Если человек с такими габаритами решит держать вас на дистанции, то крайне тяжело будет пройти ему в корпус. При этом, Тайсон сам любит сокращать дистанцию и драться на ближней. И для такого крупного парня он очень здорово работает вблизи, умеет вешать на соперника свою массу, изматывать этим. Другой момент — если Уайлдер решит заходить в корпус с правым хуком или левым, он открывается под контрудары. Когда ты бросаешь левый хук в корпус, ты раскрыт под правый прямой в челюсть. Когда ты бросаешь правый в корпус, тебя можно встретить левым хуком. У Тайсона очень быстрые руки и хорошие рефлексы, он умеет использовать ошибки.

Внешне Уайлдер в хорошей форме. В этом поединке он будет драться за свою карьеру, за свое наследие. Но мне кажется, люди переоценивают фактор нокаутирующей силы. Навыки уравновешивают силу, и мы видели это в бою Джошуа и Усика. Давайте не забывать, что Уайлдер прошел 12 раундов с Бермейном Стиверном, 11 раундов с Дюопа, 9 раундов с Эриком Молина и Артуром Шпилькой, 8 раундов с Арреолой. Честно, ни один из этих бойцов не выиграл бы у Тайсона Фьюри даже раунда. Тайсон — слишком особенный боец. Он умеет держать удар, а так двигаться, уклоняться от панчей способен разве что полусредневес. Тяжи на такое не способны. И еще у него сильная ментальная особенность — здорово прибавлять в важных боях. Я также знаю, что сейчас он в хорошей форме. Я вижу именно Тайсона победителем в этом поединке. Не думаю, что он сразу пойдет вперед, начнет с работы джебом и включиться в решающее наступление во второй половине боя».

Материал составлен из интервью для Youtube-каналов IFL TV, Boxing Social, FightHype.com и Fight Hub TV.