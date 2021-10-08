Фьюри победит по очкам, Уайлдера спасет только убийственный удар. Прогноз на главный бой октября

Третья серия легендарного противостояния в супертяжелом весе Тайсон Фьюри — Деонтей Уайлдер.

Фьюри — Уайлдер 3: дата боя

Поединок пройдет в Лас-Вегасе, США, штат Невада, на ринге арены T-Mobile. Бой начнется в ночь с 9 на 10 октября не ранее 05.00 по московскому времени (9 октября в 19.00 по местному времени). Поставьте на этот бой и получите до 1500 рублей в мобильном приложении БЕТСИТИ без пополнения счета.

Изначально бой должен был пройти в июле 2020 года, но его перенесли на 19 декабря. Позже поединок перенесли еще раз из-за проблем с транслятором, который в этот день показывал матчи NFL. В конце 2020 года Фьюри заявил, что срок контракта истек и он будет готовиться к бою с Энтони Джошуа.

17 мая 2021 года арбитражный суд постановил провести бой не позднее сентября, став на сторону Деонтея. В третий раз встречу боксеров на ринге назначили на 24 июля, но и здесь случилась отмена — Фьюри заразился коронавирусом.

Тайсон Фьюри. Фото Reuters

Фьюри — Уайлдер: бой 10 октября в прямом эфире

В России поединок покажут телеканал «РЕН ТВ» и YouTube-канал «СЭ» «Ушатайка». В США — ESPN+ и FOX Sport. В Великобритании — BT Sport Box Office.

Фьюри — Уайлдер: статистика боев

Первый бой прошел 1 декабря 2018-го и получился очень драматичным. Фьюри почти до самого конца переигрывал Уайлдера. Британец переигрывал американца, умело держась на расстоянии от его бомб. В 12-м раунде для Тайсона случилось страшное, а именно — точная двойка Уайлдера. Фьюри рухнул на пол. Деонтей победно вскинул руки, зал в Лос-Анджелесе взревел, комментаторы поспешили объявить Уайлдера победителем. Однако Тайсон поднялся и продолжил бой. Итог: ничья.

Главное преимущество американца — сокрушительный удар. У Деонтея 42 победы, из них 41 — КО/ТКО. Уайлдер один из самых грозных панчеров в истории бокса. Но при этом как боксер он прямолинейный. Возможно, это связано с тем, что в этот спорт он пришел поздно — в 20 лет.

Фьюри под руководством дяди и отца занимается боксом с ранних лет, выучка у него отменная. Он вообще как боксер отменный — именно как боксер, а не как панчер.

В феврале 2020-го состоялся реванш — в Лас-Вегасе. Тайсон подготовился идеально и не оставил Уайлдеру ни единого шанса. Действовал он первым номером, боксировал агрессивно, при этом талантливо разрывал дистанцию, когда американец пытался контратаковать.

Уайлдер говорил, что подраться во всю силу ему помешал тяжелый костюм, в котором он вышел на бой. Это нелепая отмазка. У Деонтея не было толкового плана на бой. Это был поединок, когда нужно было боксировать, а не просто махать руками в надежде на лаки-панч. Боксировать у Уайлдера не получилось, и в итоге для него все кончилось в седьмом раунде — угол американца выбросил полотенце. Деонтей возмущался, что это было сделано преждевременно, но со стороны происходящее в ринге казалось избиением.

Пресс-конференция Тайсона Фьюри и Деонтея Уайлдера. Фото Reuters

Фьюри — Уайлдер реванш: прогноз на бой

Фьюри фаворит третьего боя. У него выше бойцовский IQ и Уайлдера он изучил досконально.

Букмекерская компания БЕТСИТИ оценивает шансы Фьюри на победу коэффициентом 1.40, Уайлдера — 3.10, ничью — 25.0.

«Когда мой сын в здравом уме, он непобедим!» — сказал в недавнем интервью IFL TV отец Тайсона — бывший боксер Джо Фьюри. Если британец будет в нормальном ментальном состоянии, он наверняка выиграет. Ну а шанс Уайлдера, как и всегда, заключается только в одном боксерском аспекте — в его убийственном ударе.

Прогноз СЭ: победа Фьюри по очкам за 3.50. Американец продержится до конца боя, но выиграть решением судей шансов у него почти нет.

Согласны или верите в Уайлдера? Выбирайте ставку и получи до 1500 рублей в мобильном приложении прямо сейчас!