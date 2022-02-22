Магомед дебютирует в профессиональном боксе.

25 февраля в Москве состоится турнир «Бойцовский клуб РЕН ТВ. Суперсерия», где состоится дебют в профессиональном боксе одного из самых популярных бойцов ММА Магомеда Исмаилова. Магомед рискует — он выйдет в ринг против экс-претендента на титул чемпиона WBC в первом тяжелом весе Оланреваджу Дуродолы.

Дуродола

Нигерийцу 41 год, но возраст не должен вводить в заблуждение: Дуродола бился за титул всего-то 14 месяцев назад (проиграл в Киншасе Илунге Макабу техническим нокаутом в седьмом раунде). Оланреваджу выиграл девять боев из последних 12 (восемь — КО/ТКО). Всего же у него 45 поединков в профи — 36 побед (33 — КО/ТКО), 9 поражений.

«Исмаилов даже и близко не сравним с теми оппонентами, с которыми я дрался, — сказал Дуродола «СЭ». — Так что Магомед как соперник для меня никто. Дмитрий [Кудряшов] больше его, так что с какой стати я должен бояться его? Я даже не переживаю. Я уже давно в этой игре, боксирую на профессиональном уровне уже почти 10 лет. Я принимал участие в Олимпийских играх, завоевал титул в Африке».

«Я уже давно варюсь в этой кастрюле, — отметил африканский боксер. — Я не думаю о Магомеде. Он — боец ММА, который хочет попробовать себя в боксе. Я готов к нему — даже если он был бы профессиональным боксером, а не бойцом ММА. Я готов. Я давно в этой игре. Магомед — никто для меня».

Самая известная победа Дуродолы — над Дмитрием Кудряшовым в ноябре 2015 года в Казани. Кудряшов подошел к бою с рекордом 18-0, считался явным фаворитом, но проиграл техническим нокаутом уже во втором раунде. Нигериец выиграл титул WBC Silver, а дома получил повышение на работе и премию от президента — порядка 1,5 миллиона нигерийских найра (сейчас это около 275 тысяч рублей). Работает же Оланреваджу полицейским. Как он рассказал «СЭ», его табельное оружие — автомат АК-47. «Каждый раз существует риск умереть. Но что бы ни происходило, нужно стараться сохранить здоровье, стараться найти выход даже из самой сложной ситуации», — говорит Дуродола. Тут важно подчеркнуть, что боксер живет и работает в Лагосе — одним из самых небезопасных мегаполисов не только Нигерии, не только Африки, но и всего мира.

В июне 2017-го Дуродола и Кудряшов провели реванш в Ростове-на-Дону. Дмитрий взял реванш, победив ТКО в пятом раунде. Но это, конечно, никак не отменяет того, что Оланреваджу — очень опасный соперник для Исмаилова.

Исмаилов

35-летний Магомед Исмаилов (17-3-1 в ММА) прежде всего сильный борец, что показывал в большинстве своих боев. Но он выдавал и качественные перформансы в стойке. Во-первых, это поединок с сильным ударником Артемом Фроловым (сентябрь 2019-го, победа единогласным решением судей), во-вторых, это бой с Вячеславом Василевским (апрель 2019-го, победа нокаутом в первом раунде). Принято считать, что Исмаилов переехал Александра Емельяненко в партере. Однако все началось со стойки, где Александр толком Исмаилову не попал, а сам пропустил плотный правый боковой и поплыл. Мага неплохо бился в стойке и с Владимиром Минеевым — пока его не покинули силы.

Понятно, что уровень боксерского мастерства Исмаилова и Дуродолы несопоставим, но в теории Мага может удивить. Тем более регламент щадящий — четыре раунда по три минуты. А вот перчатки — классические для профессионального бокса, 10-унцовые.

В углу Исмаилова точно будут тренеры по боксу Рамазан Исмаилов (его старший брат) и Равид Ахундов. Возможно, там появится и бывший абсолютный чемпион мира по боксу в первом полусреднем весе Константин Цзю. «Бойцовский клуб РЕН ТВ» ввел институт наставников (когда звездный боксер берет шефство над новичком), и Цзю стал наставником Исмаилова, а Александр Поветкин — чемпиона мира по боксу в категории свыше 91 кг 24-летнего Марка Петровского, который 25 февраля проведет бой с кенийцем Коллинсом Ойялом.

21 февраля Цзю около часа тренировал Исмаилова, давая разнообразные советы. Основной — чаще работать ближней к сопернику рукой, поскольку дальней Дуродолу будет очень сложно достать (это если очень вкратце). Сам же Магомед так охарактеризовал свой боксерский стиль: «Буду где-то Мохаммедом Али, где-то Майком Тайсоном, немного Роем Джонсом, но в основном уличным драчуном. Уличным рубакой!»

Где пройдет бой

Турнир «Бойцовский клуб РЕН ТВ. Суперсерия» состоится в Москве в Vegas City Hall. Основной кард будет состоять из четырех боев.

Помимо поединков Исмаилова и Дуродолы и Петровского и Ойяла, это бой Максима Топора Щербакова и Альберта Кармазяна (голые кулаки) и бой Рашида Кодзоева с кубинцем Ленаром Пересом (бокс).

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Во сколько начало

Основной кард стартует в 23.00 мск. Исмаилов и Дуродола выйдут в ринг ориентировочно в 00.15-00.30 мск. Бои основного карда в прямом эфире покажет телеканал РЕН ТВ.