«Боксерский мир в меня не верит? Он не сталкивался со мной в клетке». Мага Исмаилов: бой с Дуродолой, Монсон, добрые слова Минеева

Интервью перед дебютом в профессиональном боксе.

<br>

Магомед Исмаилов, Россия, 35 лет. Средний вес (до 83,9 кг).

Статистика в ММА: 17 побед, 3 поражения, 1 ничья.

Оланреваджу Дуродола, Нигерия, 41 год. Первый тяжелый вес (до 90,7 кг).

Статистика в проф. боксе: 36 побед, 9 поражений.

24 февраля состоялась церемония взвешивания перед турниром «Бойцовский клуб РЕН ТВ. Суперсерия», который пройдет в субботу. В главном бою вечера по правилам бокса будут биться боец ММА Магомед Исмаилов и бывший претендент на титул чемпиона мира по версии WBC в полутяжелом весе Оланреваджу Дуродола. Соперники показали одинаковый вес — 91,9 кг. После взвешивания Исмаилов дал интервью журналистам — о шутке Дуродолы, бое Александра Емельяненко и Джеффа Монсона на голых кулаках (Емельяненко победил единогласным решением судей), добрых словах своего самого принципиального соперника Владимира Минеева и подозрениях в договорняке.

О шутке Дуродолы

— Видел, какой он мощный парень, какой заряженный? Он мне сейчас накидал по почкам. Любит пошутить. Сзади ко мне подошел и накидал. Типа шутя.

О бое Емельяненко vs Монсон

— Смотрел нарезки только. А когда шел бой, я спал. Мне нужно было проснуться за три часа до утреннего взвешивания и добить последние три с половиной килограмма. Нужно было поспать, отоспаться. Так что не смотрел, но посмотрел нарезки. Нужно отдать должное Монсону. Думал, он выйдет, ему Емельяненко стукнет пару раз — и все. А Монсон набрасывал, накидывал, доставал передней рукой. Хотя это и победа Емельяненко, но я здесь вижу Монсона победителем. Не в том плане, что он выиграл бой, а в том, что все думали, что он, борец, ляжет, а он в 51 год очень хорошо, очень круто проявил себя против ударника на голых кулаках. Я впечатлен Монсоном. Было время, когда он даже сидеть не мог из-за травм. И это было достаточно давно. Сейчас ему 51, и я думал, что он вообще не выстоит. А он проявил себя.

<br>

Александр? Не увидел, чтобы он подошел к этому бою ответственно. По всей видимости, он сам думал, что один раз стукнет Монсона и тот упадет. А Монсон отпор дал. Думаю, в последний раз Емельяненко основательно готовился к противостоянию со мной (бой состоялся в июле 2020 года, Исмаилов победил техническим нокаутом в третьем раунде. — Прим. «СЭ»). А сейчас, как я вижу, он не тренируется, не делает спарринги — у него нет спарринг-партнеров. А это такой спорт, что кем нужен хороший. Здоровье-то у него лошадиное. Знаете, бывает, когда у человека лошадиное здоровье, а он не знает, как его убить. Но Саше я желаю всего самого наилучшего в любом случае. Какой бы ни была эта победа. Но представьте, если бы против него вышел не Монсон, а кто-то моложе, неактивнее. Саша будто не реагирует на удары, будто их уже не видит. Не знаю... Выиграл, и хорошо. Саша тоже возрастной боец. И жизнь у него была бурная — такая, что к его возрасту можно еще годы прибавить.

О добрых словах Минеева

— Владимир Минеев говорит, что я выиграл бой с вероятностью 80 процентов? Конечно, мне приятно. Владимир понимает, что я ответственно подхожу к вызовам. То есть мне нужно быть успешным к определенными моментам, чтобы в будущем организовать что-то еще. Ну, и если у меня что-то не получится [в бою с Дуродолой], это будет минусом и для Владимира. Если он дает 80 процентов, что я выиграю... Приятно. Постараюсь оправдать его видение. Устрою пожар в ринге. Я не классический боксер. Мой бокс можно назвать немножечко грязным. Это то, с чем Дуродола еще не сталкивался.

Минеев еще сказал, что будет всеми силами болеть за меня? Тут ситуация такая, что и я всеми силами буду болеть за него в его противостояниях — конечно, если его соперником будет не мой брат. Мы заинтересованы в победах друг друга. Это настолько же важно для меня, насколько важно для него.

<br>

О том, что боксеры в него не верят

— Боксерский мир в меня не верит? Вот Владимиру Миневу приходилось сталкиваться со мной в клетке, а боксерскому миру — нет. Возможно, если бы боксерский мир столкнулся со мной в ринге, то он тоже давал бы мне какие-то шансы на победу. Из всех, кто прогнозирует, не стоял со мной в ринге, не тренировался со мной. Так что их прогнозы так себе. Но я не против того, что люди высказывают мнения. Дмитрий Кудряшов... Евгений Тищенко, да. Значит, людям интересно, любопытно. Надеюсь, после этого противостояния мне будут давать больше шансов в боксерском мире.

О подозрениях в договорном бою

— Что поделать, у людях часто бывают такие мнения. И в ММА тоже. Получилось не так, как человеку хотелось, — значит, бой куплен. Или, допустим, ты вышел в клетку и победил, хотя до боя тебе не давали шансов. Начинают говорить: «Ты мешка победил». То есть тебе шансов не давали, а тут — «мешка победил». Куплен не куплен, мы нормально зарабатываем. Выходим показать себя, готовимся... Зачем я столько работал, если все куплено? Кубики видел на моем животе? Зачем это все, если все куплено? Зачем я гонял вес? Если все куплено, встал бы просто на весы, заплывшим, и плевать. Для чего я столько моросил, если все куплено? Зачем в семь утра проснулся, гонял вес, мучился? Если для них все куплено — это их личное мнение. Я в ринг выйду подраться. Мне заплатили за то, что я зайду в ринг и подерусь. Но сладость суммы, которую я получу, — чтобы она была с победой. Вы [хейтеры], главное, сами не продавайтесь. Значит, сами вы готовы продаться, значит, сами за деньги упали бы — сделали бы то, чего пожелал бы плательщик. А я нет. И не все такие. Так что соберитесь.

Турнир «Бойцовский клуб РЕН ТВ. Суперсерия» состоится в Москве в Vegas City Hall. Основной кард будет состоять из четырех боев.

Помимо поединков Исмаилова и Дуродолы и Петровского и Ойяла, это бой Максима Топора Щербакова и Альберта Кармазяна (голые кулаки) и бой Рашида Кодзоева с кубинцем Ленаром Пересом (бокс).

Приобрести билеты на турнир можно по этой ссылке.