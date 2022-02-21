«На работе ношу с собой АК-47. Спасаю людей». Соперник Исмаилова наводит порядок в самом опасном мегаполисе Африки

25 февраля боец ММА Магомед Исмаилов дебютирует в профессиональном боксе. На турнире «Бойцовский клуб РЕН ТВ. Суперсерия» он проведет бой с бывшим претендентом на титул чемпиона WBC в первом тяжелом весе Оланреваджу Дуродолой. Формат — четыре раунда по три минуты, 10-унцовые перчатки. Дуродоле 41 год — это много даже для крузервейта, однако из последних 12 боев он выиграл девять (восемь — КО/ТКО), а за пояс WBC бился всего-то 14 месяцев назад. Причем бокс — не единственная работа. Также он работает полицейским в 15-миллионном Лагосе, одном из самых криминальных городов Африки. В конце прошлой недели Дуродола дал интервью «СЭ», в том числе рассказав о своей работе в полиции.

— Какой была ваша первая реакция, когда узнали, что вашим оппонентом станет Магомед Исмаилов?

— Как таковой реакции не было. Я дрался с куда более большими ребятами. Он даже и близко не сравним с теми оппонентами, с которыми я дрался. Так что Магомед как соперник для меня никто. Дмитрий [Кудряшов] больше него, так что с какой стати я должен бояться его? Я даже не переживаю. Я уже давно в этой игре, боксирую на профессиональном уровне уже почти 10 лет. Я принимал участие в Олимпийских играх, завоевал титул в Африке.

Я уже давно варюсь в этой кастрюле. Я не думаю о Магомеде. Он — боец ММА, который хочет попробовать себя в боксе. Я готов к нему — даже если он был бы профессиональным боксером, а не бойцом ММА. Я готов. Я давно в этой игре. Магомед — никто для меня.

— Сколько его боев вы смотрели?

— Мне показали несколько его боев, сказали, что это Магомед, что он боец ММА и что он хочет провести выставочный бой по боксу. Меня спросили, хочу ли я провести выставочный бой с ним. Я ответил, что да. Он хороший боец, но в ММА. Он любит переводить оппонентов на землю, избивать их там, но это бокс, и у нас другие правила. Тут уже джебы и так далее. Бокс — это игра в шахматы. Понимаете? Бокс — это игра в шахматы.

— Извините, но вы сейчас сказали, что у вас с Магомедом выставочный бой?

— Да, выставочный бой.

— То есть бой носит выставочный характер? Или вы воспринимаете этот бой как выставочный?

— Нет, это выставочный бой. Вы же помните бой Макгрегора? Это что-то наподобие этого.

— То есть как бой Конора Макгрегора и Флойда Мейвезера?

— Да, это то, о чем я сейчас вам сказал.

— Но это же был официально профессиональный поединок...

— Да, и у нас официальный бой.

— Что могли бы сказать о скорости рук Магомеда?

— У него и близко нет той скорости, которая была у моих предыдущих оппонентов.

— Дайте прогноз на ваш бой?

— Я не могу дать прогноз. Что бы там ни было, я готов ко всему. Меня спросили, мол, привезли ли меня на убой. Конечно же, нет. Я приехал сюда не только ради чека, я приехал побеждать. Но очевидно, что в случае победы я заработаю много деньжат. Так что я приехал сюда драться и побеждать. Будет ли нокаут? Не знаю. Может быть, будет победа решением судей, а может — будет технический нокаут. Или же, может быть, он напропускает столько ударов, что откажется продолжать поединок. Понимаете? Это бокс. Это как игра в шахматы. Всех тех, с кем он дрался, он переводил на землю и наносил удары в партере. В боксе такого, конечно же, нет. (Показывает удары.) Вот что тут в боксе мы делаем. Ты не можешь взять и швырнуть меня на пол.

— Как вы поступите в случае того, если он проведет тейкдаун?

— Нет-нет. Он не сделает этого. Нельзя так делать. Это бокс, а не ММА. Если я ударю и он, получив урон, решит схватиться за меня и перевести, то его дисквалифицируют.

— Видел ваш пост в Instagram, где вы сказали, что 50 процентов вашего времени занимает бокс, а остальные 50 — работа в полиции.

— Да. Это то, чем я занимаюсь. У меня две профессии. Это делает из меня мужчину, это приносит мне деньги и хлеб. Я имею дело с криминальными элементами, которые воруют машины, деньги, похищают людей, торгуют наркотой. Я имею дело со всем этим, а потом иду на тренировку.

— Что для вас сложнее: боксировать или быть полицейским?

— Для меня это несложно. Я могу одновременно и боксом заниматься. Я тренируюсь каждый день — каждый божий день. Я дрался с очень жесткими ребятами, а он только начинает свой путь в боксе. Да, он очень силен, но силен-то он в ММА, а не в боксе.

— Нигерия — очень опасная страна в плане криминала. Можете вспомнить самый жесткий момент в вашей карьере в полиции?

— Ну, сложно выделить что-то одно. Наверное, когда совершают грабеж в каких-то местах — например, в банке. Ты оказываешься там, выполняешь свой долг, спасаешь людей. Или же — когда похищают людей, и ты едешь и спасаешь людей. Это нормальная вещь для полицейского. Даже тут, в России, происходят такие криминальные вещи — убивают людей, похищают. Криминальные случаи практически везде одинаковы. Так везде, а не только в Нигерии.

— Были ли ситуации, когда вы находились на грани смерти?

— Да. Никогда не знаешь, что с тобой случится. Каждый раз существует риск умереть. Но что бы ни происходило, нужно стараться сохранить здоровье, стараться найти выход даже из самой сложной ситуации.

— Какое оружие вы носите с собой, когда работаете полицейским?

— АК-47.

— Реально?

— Да. С собой ношу.

— А приходилось применять в действии?

— Да, порой приходится, потому что это мой долг. Когда кто-то пытается убить тебя, то ты можешь пустить пулю.

— То есть вы просто стреляете в воздух, чтобы дать знак?

— АК-47 предназначен для использования, когда приходится иметь дело с преступниками.

— Хорошо. Как насчет финансовой составляющей вашего боя с Магомедом? Вы довольны?

— Да, меня устраивает, но это нужно мне для того, чтобы быть активным. Это легкая работа для меня. Благодаря этому бою я буду оставаться активным, поэтому я принял этот бой.

— Это самый дорогой бой в вашей карьере? К нему приковано большое внимание.

— Деньги-то мы заработаем, но очень хорошие деньги я заработаю после — когда подерусь за пояс.

— То есть это не самый прибыльный бой в вашей карьере?

— Последний бой с Кудряшовым — самый дорогой бой в моей карьере.

— Есть люди, которые считают, что ваш бой с Исмаиловым может быть договорным.

— Нет. Ни в коем случае. Мы тут для того, чтобы причинить боль друг другу. Это не будет купленный бой, вас ждет захватывающее зрелище, а Магомеда — одно из тяжелейших испытаний. Его ждет топовый крузервейт — это я. Он выбрал меня, думая, что я возрастной боец, но возраст — это всего лишь цифры. Он полагается на то, что он более молодой, чем я, но это ему не поможет. Возраст — это всего лишь цифры. В пятницу вы увидите, что с ним случится. Вы увидите, какое зрелище я устрою. Это не купленный бой. Это настоящий бой, и я собираюсь драться по-настоящему.