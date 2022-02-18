РЕН ТВ перезапускает проект «Бойцовский клуб».

25 февраля в Москве пройдет турнир «Бойцовский клуб РЕН ТВ. Суперсерия», который возглавит боксерский бой между Магомедом Исмаиловым и Оланреваджу Дуродолой. 35-летний Исмаилов — один из самых популярных российских бойцов ММА (2,1 миллиона подписчиков в Instagram). 41-летний Дуродола — бывший претендент на титул чемпиона WBC в первом тяжелом весе (270 подписчиков в Instagram).

18 февраля в МИЦ «Известия» состоялась пресс-конференция, посвященная турниру. В ней приняли участие Исмаилов, Дуродола, бывший абсолютный чемпион мира по боксу в первом полусреднем весе Константин Цзю, генеральный директор РЕН ТВ Владимир Тюлин, промоутер Владимир Хрюнов.

При чем тут Цзю? Дело в том, что он будет так называемым наставником Исмаилова в данном поединке. Постоянный тренер Магомеда — его старший брат Рамазан — тренер по боксу. Но Цзю тоже будет помогать советами. «Я уже увидел маленькие нюансики, которые делают большое дело», — отметил Константин на пресс-конференции.

«Наставничество» будет одной из фишек суперсерии РЕН ТВ. Так, Александр Поветкин будет наставником Марка Петровского — чемпиона мира по боксу-2021 в весе свыше 91 кг. 25 февраля 23-летний Петровский дебютирует в профессиональном боксе. Соперник — кениец Коллинс Ойял. Тот самый, который в декабре бился со звездой кулачных боев Павлом Шульским (их боксерский поединок завершился вничью).

Перед пресс-конференцией Исмаилов и Дуродола провели дуэль взглядов. «Я научу тебя боксу!» — сказал нигериец. Дуродола — возрастной боксер, однако за титул WBC он бился всего-то 14 месяцев назад, а из последних 12 боев выиграл девять (восемь — КО).

«Я на ломаном английском постарался его раскачать. Будем воевать, будут фейерверки. Не моргайте, — с таких слов начал пресс-конференцию Исмаилов. — Без дагестанских авиалиний? Не обещаю».

«Я — не боксер, а боец ММА. Когда я выхожу в клетку, оппоненты ждут борьбу, — сказал Исмаилов. — А тут будет только бокс, я не на своей территории. Дуродола напомнит мне, что это бокс. Я в курсе! Но и ему напоминаю: и я не боксер. С ним в ринге будет боксер с нестандартными фишками. Для него это будет что-то новое. Он на своей территории, но он еще не встречался с такими, как я. Пусть ждет, возможно, даже проход в ноги».

Бокс — не единственная сфера деятельности Дуродолы. В Нигерии он работает в полиции. «Впервые в жизни я буду бить офицера полиции — и мне за это ничего не будет!» — пошутил Исмаилов.

Самая известная победа Дуродолы — над Дмитрием Кудряшовым в 2015 году, в бою за пояс WBC Silver. Тот бой закончился уже во втором раунде. По возвращении домой Оланревалджу получил повышение в полиции и премию от президента страны в размере 1,5 нигерийских найра (сейчас это где-то 275 тысяч рублей). По словам африканского боксера, сейчас он находится даже в лучшей форме, чем семь лет назад.

Гендиректор РЕН ТВ Владимир Тюлин в свою очередь анонсировал участие в турнирах Суперсерии Сергея Харитонова, Алексея Папина, Федора Чудинова, Павла Силягина, а также Дениса Лебедева. При этом в декабре 2019 года Лебедев проиграл единогласным решением судей Табисо Мчуну, после чего завершил боксерскую карьеру. Сейчас ему 42.

«Он [Лебедев] готов провести бой, — сказал Тюлин на пресс-конференции. — Сейчас прорабатываются детали. Он дал согласие на участие в этом проекте. Пока говорить о конкретном бое, его дате, формате, наверное, преждевременно, но мы ведем эту работу. Он готов. К тренировкам приступил».

«С позавчерашнего дня, — добавил Владимир Хрюнов. — Есть одно имя, которое каждый день ему повторяет его папа, — это Гильермо Джонс».

Константин Цзю и Магомед Исмаилов. Федор Успенский, Фото «СЭ»

Бой с Гильермо Джонсом — самый известный в карьере Лебедева. Лебедев доминировал, но в конце концов проиграл техническим нокаутом в 11-м раунде — у него закрылись оба глаза, он перестал видеть, из-за чего был вынужден прекратить боксировать. Тот бой прошел в мае 2013-го. Через год должен был состояться реванш, однако Джонс попался на допинге.

Что касается Сергея Харитонова, то Тюлин сообщил, что ветеран ММА может провести бой в Суперсерии как по правилам смешанных единоборств, так и по правилам бокса. «Сергей — это очень большое имя, — добавил Хрюнов. — Мы действительно ведем переговоры по поводу его боя с сыном Хасима Рахмана. Я ночью разговаривал с Хасимом Рахманом, и Хасим Рахман-старший сказал, что не хочет боя с Сергеем. Мол, давайте обсуждать. Мы сейчас обсуждаем количество раундов. Наверное, возможен даже поединок Магомеда Исмаилова с Харитоновым. Все может быть».

Исмаилов в ответ на слова Хрюнова о бое с Харитоновым лишь пожал плечами.

Хрюнов также рассказал о возможном визите в Россию бывшего чемпиона UFC в полулегком и легком весе Конора Макгрегора, намекнув на боксерский бой ирландца с Константином Цзю.

Хрюнов: — Сегодня ночью я обсуждал вероятность возможного визита Конора Макгрегора в Россию. Во время разговора Конор сказал: «А что сейчас делает Костя Цзю»?

Цзю: — Я делаю то, что хочу делать.

Хрюнов: — Если вы вдруг увидите на телеканале «РЕН ТВ» этот поединок — это уровень.

Цзю: — Володь, у вас денег не хватит. Следующий момент: вам нужно договориться с моей мамой. Это вообще невозможно. Ты с моей мамой не разговаривал ни разу?

Хрюнов: — Разговаривал.

Цзю: — С моим папой тогда еще поговори.

Хрюнов: — Это существенная вещь.

Цзю: — С женой тоже придется говорить.

Хрюнов: — Со всеми знаком.

Цзю: — Три этапа ты не пройдешь.

Хрюнов: — Если вы все этого захотите — такое будет возможно. Костя, это первая часть беседы с твоей мамой.

Цзю: — Если вы хотите видеть Цзю на ринге, есть Тимофей и Никита, который дебютирует 2 марта. Макгрегор — Цзю, афиша продается, но выходит не Костя, а Тимофей.

Наконец, на пресс-конференции прошла дуэль взглядов Макса «Топора» Щербакова и Альберта Кармазяна, теперь уже его бывшего тренера. В январе Топор проиграл ТКО Максиму Новоселову, а после поединка Кармазян обвинил его в сдаче боя. Возник конфликт, который привел к тому, что тренер ударил Щербакова по лицу — дважды. Во время битвы взглядов обошлось без потасовки, но бой обещает быть жарким — пройдет он на голых кулаках.

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