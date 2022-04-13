«Кассиус Клей» Сауло Кавалари.

« Гран-при » Pravda

15 апреля в Москве состоится вечер бокса промоушена Pravda, где в главном бою Вячеслав Дацик подерется с бразильцем Сауло Кавалари. Главные бои турнира будут показаны в прямом эфире на РЕН ТВ. Биться будут в боксерских ретро-перчатках из конского волоса.

Дацик vs Кавалари — это полуфинал «Гран-при» тяжеловесов. В другом полуфинале сразятся Дмитрий Кудряшов и Вагаб Вагабов (дата боя еще не определена). Дацик считается андердогом, все же его соперник действительно мастеровитый кикбоксер: Кавалари — бывший чемпион Glory в первом тяжелом весе.

«Кассиус Клей»

Рекорд Кавалари в кикбоксинге — 60 побед (18 нокаутом) и шесть поражений. Прозвище — Кассиус Клей. Это имя Мухаммеда Али при рождении, а Али — источник вдохновения для Кавалари.

«Кассиус Клей был знаковым спортсменом и одним из лучших бойцов всех времен, — сказал Кавалари в интервью изданию Zasenko. — Он всегда был источником вдохновения для меня, и именно поэтому болельщики начали меня так называть. Но я Сауло Кавалари. Надеюсь, что оправдаю это прозвище, если добьюсь хотя бы 50% того, чего добился Кассиус Клей. Я буду этим очень доволен».

Фавела

Боец родился в мае 1989 года в трущобах города Куритиба. «Начало моей карьеры не было легким, — сказал Кавалари в 2014 году перед турниром Glory 18. — Я родом из трущоб, и в стране, в которой я родился, люди сталкиваются со множеством сложностей. В детстве я пережил трудные времена, но люди в Бразилии всегда помогают друг другу — даже если у них нет денег и других ресурсов. Я люблю свою фавелу. Это место делает меня более голодным, более сильным. Тренировки здесь дают мне больше сил».

Glory

Кавалари трижды встречался с известным российским кикбоксером Артемом Вахитовым. Сначала бразилец победил раздельным решением судей (апрель 2015 года, турнир Glory 20 в Дубае), став чемпионом в первом тяжелом весе, затем уступил единогласным решением (март 2016 года, Glory 28, Париж), а потом проиграл нокаутом (февраль 2017 года, Glory 38, Чикаго).

Всего в сильнейшей лиге по кикбоксингу Glory Кавалари провел 10 поединков, одержав победу в шести из них. Последний бой по правилам кикбоксинга с участием бразильца прошел в июле 2017 года на турнире Glory 43 в Нью-Йорке. Тогда он проиграл единогласным решением судей украинцу Павлу Журавлеву.

ММА

В сентябре 2017 года Кавалари выступил на турнире Phoenix 3 в Лондоне, где проиграл молдаванину Павлу Дорофетею болевым приемом на ногу в первом раунде. Это был первый и пока последний бой Сауло по правилам смешанных единоборств.

Кулачка

В последнее время Кавалари выступает в кулачных боях. 23 февраля этого года в Москве он нокаутировал Дениса Недашковского — экс-чемпиона Hardcore FC. Бой, прошедший на турнире Hardcore FC в присутствии примерно 8—10 тысяч зрителей, закончился уже в первом раунде.

18 марта Сауло снова подрался на голых кулаках — в Польше на шоу GROMDA 8. На этот раз он проиграл: Патриком Толкачевский отправил его в глухой нокаут уже на 6-й секунде боя.

В какой форме сейчас находится Кавалари и успел ли он восстановиться после тяжелейшего нокаута — узнаем 15 апреля.