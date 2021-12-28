«Всегда смотрите в завтрашний год». Виталий Кличко — о поздравлении киевлян с 2222 годом
20:39
Бывший чемпион мира по боксу, мэр Киева Виталий Кличко пошутил над своей ошибкой во время поздравления киевлян с наступающим новым годом.
«Всегда смотрите в завтрашний день! И в год тоже», — написал Кличко в Instagram.
Во время поздравления мэр призвал жителей столицы Украины с хорошим настроением встретить 2020-й год. После этого он попытался исправить ошибку, но вновь допустил неточность, заявив, что следующий год будет 2222-м.
Ранее Кличко выпустил книгу со своими смешными цитатами.
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