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«Всегда смотрите в завтрашний год». Виталий Кличко — о поздравлении киевлян с 2222 годом

20:39
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Бывший чемпион мира по боксу, мэр Киева Виталий Кличко пошутил над своей ошибкой во время поздравления киевлян с наступающим новым годом.

«Всегда смотрите в завтрашний день! И в год тоже», — написал Кличко в Instagram.

Публикация от Віталій Кличко (@vitaliyklitschko)

Во время поздравления мэр призвал жителей столицы Украины с хорошим настроением встретить 2020-й год. После этого он попытался исправить ошибку, но вновь допустил неточность, заявив, что следующий год будет 2222-м.

Ранее Кличко выпустил книгу со своими смешными цитатами.

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Анна Горшкова все материалы автора
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