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Виталий Кличко по ошибке поздравил киевлян с 2222-м годом

22:22
Виталий Кличко. Фото focus.ua
Виталий Кличко. Фото focus.ua
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Бывший чемпион мира по боксу, мэр Киева Виталий Кличко допустил ошибку, поздравляя киевлян с наступающим новым годом.

Сначала мэр призвал жителей столицы Украины с хорошим настроением встретить 2020-й год. После этого он попытался исправить ошибку, но вновь допустил неточность, заявив, что следующий год будет 2222-м. Видео его выступления было опубликовано в YouTube.

Ранее Кличко выпустил книгу со своими смешными цитатами.

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