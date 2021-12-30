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Бой между Усиком и Джошуа признан событием года по версии журнала The Ring

15:23
Александр Усик (справа) против Энтони Джошуа. Фото Sky Sports
Александр Усик (справа) против Энтони Джошуа. Фото Sky Sports
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Издание The Ring признало бой между украинцем Александром Усиком и британцем Энтони Джошуа событием года в боксе.

«Журнал The Ring хотел бы поздравить Энтони Джошуа и Александра Усика с победой в номинации «Событие 2021 года», — сообщается на официальной странице The Ring в Instagram.

Публикация от The Bible Of Boxing (@ringtv)

Поединок между Усиком и Джошуа состоялся 25 сентября в Лондоне. Бой длился 12 раундов, Усик одержал победу единогласным решением судей. Украинец стал абсолютным чемпионом мира по боксу в тяжелом весе.

Реванш между Усиком и Джошуа может состояться весной 2022 года. Если украинец вновь одержит победу, то он может встретиться с чемпионом WBC в тяжелом весе британцем Тайсоном Фьюри.

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Ислам Бабаджанов все материалы автора
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