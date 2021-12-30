Бой между Усиком и Джошуа признан событием года по версии журнала The Ring

Издание The Ring признало бой между украинцем Александром Усиком и британцем Энтони Джошуа событием года в боксе.

«Журнал The Ring хотел бы поздравить Энтони Джошуа и Александра Усика с победой в номинации «Событие 2021 года», — сообщается на официальной странице The Ring в Instagram.

Поединок между Усиком и Джошуа состоялся 25 сентября в Лондоне. Бой длился 12 раундов, Усик одержал победу единогласным решением судей. Украинец стал абсолютным чемпионом мира по боксу в тяжелом весе.

Реванш между Усиком и Джошуа может состояться весной 2022 года. Если украинец вновь одержит победу, то он может встретиться с чемпионом WBC в тяжелом весе британцем Тайсоном Фьюри.