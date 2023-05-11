Бокс/ММА
Бокс - Профессиональный
Новости
Статьи Видео Фото Все материалы
Игры
Главная
Бокс/ММА
Профессиональный

Сегодня, 12:25

Тим Цзю: «Чарло на спаде, а я — на подъеме»

Давид Хачатрян
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Временный чемпион WBO в первом среднем весе Тим Цзю (22-0) раскритиковал братьев Чарло за их неактивность.

«Итак, [братья Чарло] не любят драться, — сказал Цзю в интервью Fox Sports Australia. — Я знаю, что они называют себя львами, но на самом деле они просто кучка… не знаю… они просто ничего не делают.

Львы ведут себя совсем не так. Джермелл Чарло на спаде. Я на подъеме. И к тому времени, когда мы будем драться, разница будет наглядна видна».

Цзю подерется с мексиканцем Карлоса Окампо (34-2). Поединок состоится 18 июня в Gold Coast Convention and Exhibition Centre в Австралии.

Цзю должен был подраться с абсолютным чемпионом мира в первом среднем весе Джермеллом Чарло (35-1), но американец получил травму руки.

Бокс
Тим Цзю
2
0
Читайте также
Холанн близок к «Золотому мячу». Позиции Месси пошатнулись
Чемпионат мира по хоккею-2023: путеводитель по турниру и почему не будет России
Четыре бронепоезда ВС РФ отразили все атаки украинских диверсантов
Сотрудник офиса Зеленского погиб в ходе спецоперации
Байден заблудился при выходе со сцены после речи с угрозами всему миру
Чего удалось достичь в этой сфере за последние 20 лет: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Алджамейн Стерлинг — Генри Сехудо: видеообзор боя UFC 288
Мовсар Евлоев — Диего Лопес: видеообзор боя UFC 288
Фил Хоус — Икрам Алискеров: видеообзор боя UFC 288
Сергей Павлович — Кертис Блейдс: видеообзор боя UFC Fight Night 222
Алекс Перейра — Исраэль Адесанья: видеообзор боя UFC 287
Гилберт Бернс — Хорхе Масвидаль: видеообзор боя UFC 287
Леон Эдвардс — Камару Усман: видеообзор боя UFC 286
Джастин Гэтжи — Рафаэль Физиев: видеообзор боя UFC 286
Петр Ян — Мераб Двалишвили: видеообзор боя UFC Fight Night 221
Волков — Романов: видеообзор боя UFC Fight Night 221
Никита Крылов — Райан Спэнн: видеообзор боя UFC Fight Night 221
Саид Нурмагомедов — Мартинес: видеообзор боя UFC Fight Night 221
Джон Джонс — Сирил Ган: видеообзор боя UFC 285
Шевченко — Грассо: видеообзор боя UFC 285
Мурат Гассиев vs Майк Балогун: тяжелейший нокаут
Махачев — Волкановски: видеообзор боя UFC 284
Яир Родригез — Джош Эмметт: видеообзор боя UFC 284
Зубайра Тухугов — Элвес Бреннер: видеообзор боя UFC 284
Гловер Тейшейра — Джамал Хилл: видеообзор боя UFC 283
Дейвесон Фигейредо — Брэндон Морено: видеообзор боя UFC 283
Стрикленд — Имавов: видеообзор боя UFC Fight Night 217
Сориано — Копылов: видеообзор боя UFC Fight Night 217
Нурмагомедов — Барселос: видеообзор боя UFC Fight Night 217
Гаджиев: Хабиб, Федор, деньги в ММА. «Дрозд подкаст» #13
Арман Царукян — Дамир Исмагулов: видеообзор боя UFC Fight Night 216
Ян Блахович — Магомед Анкалаев: видеообзор боя UFC 282
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Джейк Пол рассказал, сколько раундов продлится его бой с Нейтом Диасом
Новости
RSS RSS
Все новости