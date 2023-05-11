Тим Цзю: «Чарло на спаде, а я — на подъеме»

Временный чемпион WBO в первом среднем весе Тим Цзю (22-0) раскритиковал братьев Чарло за их неактивность.

«Итак, [братья Чарло] не любят драться, — сказал Цзю в интервью Fox Sports Australia. — Я знаю, что они называют себя львами, но на самом деле они просто кучка… не знаю… они просто ничего не делают.

Львы ведут себя совсем не так. Джермелл Чарло на спаде. Я на подъеме. И к тому времени, когда мы будем драться, разница будет наглядна видна».

Цзю подерется с мексиканцем Карлоса Окампо (34-2). Поединок состоится 18 июня в Gold Coast Convention and Exhibition Centre в Австралии.

Цзю должен был подраться с абсолютным чемпионом мира в первом среднем весе Джермеллом Чарло (35-1), но американец получил травму руки.