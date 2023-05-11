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Сегодня, 14:35

Шакур Стивенсон обратился к Дэвису: «Попробуй меня заткнуть»

Давид Хачатрян
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Джервонта Дэвис и Шакур Стивенсон.
Фото Соцсети

Экс-чемпион мира в двух весовых категориях Шакур Стивенсон (20-0) уверен, что регулярный чемпион WBA в легком весе Джервонта Дэвис (29-0) боится упоминать его имя.

«Он [Дэвис] даже не произносит моего имени. Пусть он попытается заткнуть меня. Посмотрим, что из этого выйдет. Все зависит от него. Если он готов, то погнали. Я хочу выйти на ринг как можно скорее. Сейчас я жду 20 мая [боя Ломаченко и Хейни]. Посмотрим, как все сложится», — сказал Стивенсон в интервью TMZ Sports.

Стивенсон был лишен поясов WBC и WBO в полулегком весе, после того как в сентябре не прошел взвешивание перед боем с Робсоном Консейсао (17-2). Стивенсон победил Консейсао единогласным решением и перешел в легкий вес, где в апреле нокаутировал в шестом раунде Шуичиро Есино (16-1).

Дэвис победил Гарсию техническим нокаутом в седьмом раунде. Поединок состоялся 22 апреля на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.

Шакур Стивенсон
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