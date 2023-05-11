Джейк Пол рассказал, сколько раундов продлится его бой с Нейтом Диасом

Блогер и боксер Джейк Пол поделился своими мыслями о предстоящем поединке с экс-бойцом UFC Нейтом Диасом.

«Слушайте, я думаю, что он [Диас] будет хорош в течение нескольких раундов, но он просто ничего не сможет сделать, чтобы остановить меня, — сказал Пол на пресс-конференции. — Я быстрее, сильнее, лучше него. Поэтому он будет идти вперед, не будет двигать головой, а будет пытаться давить на меня. Он будет разделан на кусочки, и я уверен, что бой закончится за четыре раунда или меньше».

Диас и Пол должны подраться по правилам бокса 5 августа в Далласе, США.