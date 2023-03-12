Тим Цзю: «Сегодня на ринге я доказал, что я лучший»

Временный чемпион WBO в первом среднем весе Тим Цзю (22-0) обратился к абсолютному чемпиону мира в первом среднем весе Джермеллу Чарло (35-1) и подтвердил, что его следующий поединок состоится в США.

«Спасибо, Австралия, — обратился Цзю к собравшейся толпе. — У меня есть одно слово. Как меня зовут, мать вашу?

Что ждет Чарло? Сегодня я послал ему ясное сообщение. Вы знаете, что будет дальше. Я полечу в Америку. Перед этим боем было немного шуток. Но на ринге я доказал, что я лучший. Я всегда уважал Харрисона».

Цзю нокаутировал Тони Харрисона (29-4) в девятом раунде и завоевал временный титул чемпиона WBO в первом среднем весе. Бой состоялся 12 марта в Сиднее, Австралия.