Харрисон прокомментировал поражение Цзю: «Сегодня победил сильнейший. Поздравляю, мой брат»

Американский боксер Тони Харрисон (29-4) признал, что временный чемпион WBO в первом среднем весе Тим Цзю (22-0) был лучше него.

«Я упорно тренировался. Я очень упорно готовился к этому бою, — сказал Харрисон на ринге после поражения Цзю. — Сегодня победил сильнейший. Весь город сходил с ума, толпа была в восторге, и, как я уже сказал, сегодня победил тот, кто лучше».

На вопрос, что он теперь думает о Цзю, Харрисон продолжил: «Я не собираюсь давать свою оценку ему, но сегодня победил тот, кто лучше, он идет дальше, к высоким достижениям, и я не знаю, что будет со мной дальше. Спасибо всем и Тиму. Поздравляю, мой брат».

Цзю нокаутировал Харрисона в девятом раунде и завоевал временный титул чемпиона WBO в первом среднем весе. Бой состоялся 12 марта в Сиднее, Австралия.