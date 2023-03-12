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Губерниев — о победе Тима Цзю: «Можно порадоваться за Австралию. Мы тут причем?»

Константин Белов
Корреспондент
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Известный комментатор Дмитрий Губерниев в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал победу Тима Цзю над Тони Харрисоном.

Австралиец с русскими корнями нокаутировал американца в девятом раунде и завоевал временный титул чемпиона WBO.

«Он за кого бьется? За Австралию. Можно порадоваться за эту страну и за младшего Цзю. Мы тут причем? Бьется — молодец!» — сказал Губерниев «СЭ».

Следующий бой Цзю должен провести против абсолютного чемпиона мира в первом среднем весе Джермелла Чарло.

Бокс
Дмитрий Губерниев
Тим Цзю
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