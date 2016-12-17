Виталий Мутко: "Поветкин и его команда должны объяснить ситуацию с допингом"

Вице–премьер РФ по вопросам спорта, туризма и молодежной политики Виталий Мутко высказал мнение, что российский боксер Александр Поветкин и его команда должны объяснить ситуацию с его положительной допинг-пробой, передает корреспондент "СЭ" Игорь ЕРОНКО.

Сегодня утром стало известно, что допинг-проба Поветкина перед боем в Екатеринбурге за титул временного чемпиона WBC с канадцем Бермейном Стиверном дала положительный результат на запрещенное вещество остарин.

– Конечно, жалко Поветкина, – сказал Мутко. – Но что здесь – все время какая-то несуразность вокруг нас происходит. Непонятно, если человек готовится, тренируется в закрытом режиме на постоянном допинг-контроле, и вдруг за какой-то день попадается на препарате, который ему ничего не дает.

Иногда думаешь, многое предстоит переосмыслить, и мы никогда не скрываем проблему допинга, но иногда бывают несуразности. Вот ты, говорят, подменяешь банки, при том что не знаешь, какая там, но подменяешь, чтобы сделать грязной мочу. Это какой-то нонсенс. Играют девочки в хоккей, им подменяют пробу не для того, чтобы чистой сделать, а для того, чтобы мужскую. Получается абсолютная абракадабра.

Так и здесь, спортсмен, который только прошел мельдониевую историю. Должна что-то говорить его команда. Потому что профессиональный бокс стоит особняком. Работают в особом режиме. Надо ему пояснить, что произошло.

Напомним, что в мае этого года за несколько дней до боя с чемпионом WBC американцем Деонтеем Уайлдером у Поветкина были найдены следы мельдония. В итоге поединок был также отменен, но позднее ВАДА и WBC оправдали россиянина.