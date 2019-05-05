Мэр Киева, экс-чемпион WBC в тяжелом весе Виталий Кличко принял участие в благотворительном аукционе от WBC. На мероприятии "Ночь спортсменов" в Лас-Вегасе он выставил лот – экскурсия по Киеву. Он был продан за 50 тысяч долларов.

– Те, кто достиг успеха в жизни, кто имеет возможность помогать людям, должны это делать, – цитирует Кличко kyivcity.gov.ua. – И очень хорошо, что WBC занимается благотворительностью, много лет собирает средства в том числе и на поддержку и реабилитацию спортсменов.

И, поскольку я нахожусь в командировке в США, был рад присоединиться к мероприятию и еще раз сделать промо Киеву и Украине. Экскурсия нашим замечательным городом "ушла" за 50 тысяч долларов.