Виталий Кличко показал, как следить за гигиеной. Он помыл руки в боксерских перчатках

Почетный чемпион мира по версии WBC в тяжелом весе и мэр Киева Виталий Кличко присоединился к челленджу, который призывает соблюдать гигиену во время пандемии коронавируса.

На своей странице в TikTok, Кличко опубликовал видео, на котором показал, как правильно мыть руки, при этом он начал это делать в боксерских перчатках.

Почти все спортивные соревнования были перенесены или отменены из-за эпидемии коронавируса. По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 244 517 человек. Умерших — 10 030, выздоровевших — 86 025. В России на данный момент подтверждено 199 случаев заражения. Основные очаги заражения: Китай, Италия, Иран, Испания, Германия, США.

Какие соревнования уже отменили из-за коронавируса. Полный список // Кто из спортсменов заболел коронавирусом. К сожалению, список пополняется