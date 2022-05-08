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Сегодня, 18:25

Бивол — об обращении к мексиканцам на испанском языке: «Нужно быть благодарным к людям, которые смотрели бой»

Бивол после боя с Альваресом обратился к мексиканским фанатам на испанском языке
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Российский боксер Дмитрий Бивол рассказал о том, почему после боя обратился к фанатам Сауля Альвареса на испанском языке.

Бивол поздравил болельщиков с национальным праздником Мексики — Синко де Майо, который отмечается 5 мая в честь победы над французами в битве при Пуэбле.

«Я сам так решил. Нужно быть благодарным к людям, которые смотрели бой. Основная масса тех, кто смотрел этот бой — это фанаты Сауля Альвареса. Думаю, это хорошо, что я поздравил их на испанском с их же праздником», — цитирует Бивола ТАСС.

31-летний россиянин одержал 20-ю победу в 20-м поединке в профессиональной карьере. Альварес потерпел второе поражение в профессиональной карьере. Единственным до Бивола, кто смог победить мексиканца, был Флойд Мейвезер. Помимо двух поражений, у Канело 57 побед и 2 ничьих.

Источник: https://tass.ru/interviews/14576625
Бокс
Дмитрий Бивол
Сауль Альварес
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