Бивол после боя с Альваресом обратился к мексиканским фанатам на испанском языке

Российский боксер Дмитрий Бивол рассказал о том, почему после боя обратился к фанатам Сауля Альвареса на испанском языке.

Бивол поздравил болельщиков с национальным праздником Мексики — Синко де Майо, который отмечается 5 мая в честь победы над французами в битве при Пуэбле.

«Я сам так решил. Нужно быть благодарным к людям, которые смотрели бой. Основная масса тех, кто смотрел этот бой — это фанаты Сауля Альвареса. Думаю, это хорошо, что я поздравил их на испанском с их же праздником», — цитирует Бивола ТАСС.

31-летний россиянин одержал 20-ю победу в 20-м поединке в профессиональной карьере. Альварес потерпел второе поражение в профессиональной карьере. Единственным до Бивола, кто смог победить мексиканца, был Флойд Мейвезер. Помимо двух поражений, у Канело 57 побед и 2 ничьих.