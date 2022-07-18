Вагабов оценил шансы Монсона в бою против Дацика

Российский профессиональный боксер и боец смешанных единоборств Вагаб Вагабов заявил, что у американского бойца Джеффа Монсона нет шансов на победу в бою против россиянина Вячеслава Дацика.

«А Дацик это человек, который по ММА отказывался от всех поединков. Мы все понимаем, для чего он согласился драться с Монсоном. Бой очевидный, у Монсона вообще шансов нет.

В этом противостоянии все шансы у Дацика, я думаю, если Монсон полетит рубиться, то он пропустит», — сказал Вагабов «Известиям».

Поединок Монсона и Дацика состоится 5 августа и станет главным событием «Бойцовского клуба РЕН ТВ», который в прямом эфире покажет телеканал РЕН ТВ.