Бывший чемпион мира во втором среднем весе и второй номер рейтинга WBA в полутяжелом весе Хильберто Рамирес (44-0) уверен, что если он поднимется в супертяжелый вес, то он побьет Энтони Джошуа (26-2) без каких-либо проблем.

«Если я все-таки поднимусь в весе, то думаю, что самым легким для меня соперником был бы Энтони Джошуа, потому что он совсем не держит удар. Да, это был бы для меня самый легкий поединок», — отметил мексиканец в интервью FightHub.

Рамирес следующий бой проведет против чемпиона WBA в полутяжелом весе Дмитрия Бивола (20-0).

Джошуа подерется с чемпионом WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе Александром Усиком (19-0) 20 августа в городе Джидда в Саудовской Аравии.