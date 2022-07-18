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Сегодня, 17:10

Майк Тайсон: «Мне не нужен мобильный телефон. Иногда могу посмотреть на нем порно»

Майк Тайсон признался, что иногда смотрит порно на телефоне
Никита Горшенин
Корреспондент
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Майк Тайсон.
Фото Global Look Press

Бывший чемпион мира по боксу Майк Тайсон в ходе интервью на YouTube-канале «Full Send Podcast» рассказал об отсутствии зависимости от мобильного телефона.

Майк Тайсон: — Как ты себя будешь чувствовать, если твоего телефона сейчас не будет рядом?

Ведущий: — У меня будет беспокойство, будет херово.

Майк Тайсон: — Твой телефон — это твоя воля. Все твоя жизнь в нем. Все, что ты любишь, ненавидишь, о чем беспокоишься — все в этом телефоне.

Ведущий: Я согласен. И что мне делать — реже пользоваться телефоном?

Майк Тайсон: — Мне не нужен телефон. Мой телефон — это мое низшее Я. Иногда я могу посмотреть на нем порно. Я сознателен со своим низшим Я. Мне не нужен телефон. Я хочу покорить мир, и я знаю, что я не покорю его, если не покорю себя.

В ноябре 2020-го Тайсон провел выставочный поединок с Роем Джонсом-младшим на турнире во Флориде.

Майк Тайсон
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