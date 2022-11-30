Усик будет присутствовать на бое Фьюри и Чисоры

Менеджер чемпиона WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе Александра Усика (20-0) Эгис Климас заявил, что украинский боксер будет на арене во время боя чемпиона WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри (32-0) с Дереком Чисорой (33-12).

«У меня на руках билеты. Мы действительно будем 3 декабря в Лондоне. Надеюсь, сумеем окончательно закрыть вопрос о поединке», — сказал Климас в интервью ESNEWS.

Фьюри подерется с Чисорой 3 декабря на «Стадионе Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне, Великобритания. Бой пройдет за титул WBC в супертяжелом весе.

Ранее Фьюри пообещал, если Усик поднимется на ринг, то получит леща.