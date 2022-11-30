Бокс/ММА
Бокс - Профессиональный
Новости
Статьи Видео Фото Все материалы
Р§Рњ 2022
Главная
Бокс/ММА
Профессиональный

Сегодня, 14:19

Усик будет присутствовать на бое Фьюри и Чисоры

Давид Хачатрян
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Менеджер чемпиона WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе Александра Усика (20-0) Эгис Климас заявил, что украинский боксер будет на арене во время боя чемпиона WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри (32-0) с Дереком Чисорой (33-12).

«У меня на руках билеты. Мы действительно будем 3 декабря в Лондоне. Надеюсь, сумеем окончательно закрыть вопрос о поединке», — сказал Климас в интервью ESNEWS.

Фьюри подерется с Чисорой 3 декабря на «Стадионе Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне, Великобритания. Бой пройдет за титул WBC в супертяжелом весе.

Ранее Фьюри пообещал, если Усик поднимется на ринг, то получит леща.

Бокс
Александр Усик
Дерек Чисора
Тайсон Фьюри
0
Читайте также
Майк Тайсон вступился за Месси после слов Канело: «Придется выйти на ринг»
Одиозный руководитель украинского футбола арестован: у него нашли дом за 5 миллионов долларов, а он называет дело против себя «русским следом»
В Южной Корее заявили о вхождении самолетов РФ и КНР в зону ПВО
МИД РФ предупредил о последствиях использования спутников для поддержки ВСУ
Совфед одобрил отставку Кудрина с поста главы Счетной палаты
Что происходит с медициной на Сахалине
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Тайсон Фьюри: «Обещаю, Усик получит леща»
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости