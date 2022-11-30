Тайсон Фьюри: «Обещаю, Усик получит леща»

Чемпион WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (32-0) уверен, что если чемпион WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе Александр Усик (20-0) поднимется на ринг после боя Фьюри с Дереком Чисорой (33-12), то выхватит удар.

«Если Усик придет на бой [с Чисорой], то обещаю, он получит леща, — сказал британский боксер в интервью iFL TV. — Он недавно назвал меня алкашом. Выпиваю ли я? Конечно. Я же обычный человек. Обожаю пропустить бутылочку пива. А кто не любит? Я вот знаю, что ему нравится делать на досуге... не буду говорить на камеру. Меня не волнует этот заграничный лошара. Он полон дерьма. У него была возможность подраться [со мной] за большие деньги — за 65 миллионов долларов, и он их не взял».

Фьюри подерется с Чисорой 3 декабря на «Стадионе Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне, Великобритания. Бой пройдет за титул WBC в супертяжелом весе.