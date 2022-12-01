Тренер Уайлдера уверен, что Усик побьет Фьюри

Тренер бывшего чемпиона WBC в супертяжелом весе Деонтея Уайлдера (43-2) Малик Скотт считает, что тактика чемпиона WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри (32-0) не сработает в бою с чемпионом WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе Александром Усиком (20-0).

«У Усика хорошие шансы на победу, — отметил Скотт в интервью ESNEWS. — Он маленький и не стоит на месте. Поэтому тактика, которую использует Фьюри, не сработает. Тайсон не такой быстрый, как раньше. Мне кажется, что сейчас Фьюри более уязвим, чем когда-либо. Он мало двигается, стоит на месте и пропускает. Тебе просто нужно этим воспользоваться».

Фьюри встретится с Дереком Чисорой (33-12) 3 декабря на «Стадионе Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне, Великобритания. Бой пройдет за титул WBC в супертяжелом весе.