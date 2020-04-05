Умар Кремлев: «Продлим карантин для боксеров, вернувшихся из Лондона»

Генеральный секретарь Федерации бокса России (ФБР) Умар Кремлев рассказал о состоянии здоровья спортсменов и о дополнительных мерах безопасности.

«У российских боксеров пока все нормально со здоровьем. По словам Кадушина, ему становится лучше, — приводит слова Кремлева пресс-служба ФБР. — Сейчас все боксеры, тренеры, судьи, олимпийские чемпионы стали волонтерами и помогают людям, которые обратились за помощью во всех регионах.

Но это не касается спортсменов сборной России, вернувшихся из Лондона. Думаю, мы продлим им карантин до 20-25 дней. Здоровье в приоритете".

16 марта Международный олимпийский комитет (МОК) 16 марта принял решение прервать европейскую квалификацию по боксу, которая проходила в Лондоне. Также стало известно, что у тренера Глеба Бакши Антона Кадушина обнаружили коронавирус?.