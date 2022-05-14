Ковалев на взвешивании перед дебютном поединком в тяжелом весе оказался легче Пулева на 600 грамм

В Калифорнии прошло взвешивание экс-чемпиона мира в полутяжелом весе Сергея Ковалева и бронзового призера Олимпиады Тервела Пулева.

39-летний Ковалев показал на весах 196,5 фунта (89 кг), 39-летний Пулев — 197,5 фунта (89,6 кг). Для российского боксера это дебютный бой в тяжелом весе. Также это первый поединок Ковалева за два года.

Поединок пройдет в ночь с 14 на 15 мая на турнире промоушена Triller в Инглвуде (Калифорния, США).