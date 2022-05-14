Бокс/ММА
Бокс - Профессиональный
Новости
Статьи Видео Фото Все материалы
Главная
Бокс/ММА
Профессиональный

Сегодня, 12:05

Ковалев на взвешивании перед дебютном поединком в тяжелом весе оказался легче Пулева на 600 грамм

Сергей Разин
корреспондент
Читать «СЭ» в

В Калифорнии прошло взвешивание экс-чемпиона мира в полутяжелом весе Сергея Ковалева и бронзового призера Олимпиады Тервела Пулева.

39-летний Ковалев показал на весах 196,5 фунта (89 кг), 39-летний Пулев — 197,5 фунта (89,6 кг). Для российского боксера это дебютный бой в тяжелом весе. Также это первый поединок Ковалева за два года.

Поединок пройдет в ночь с 14 на 15 мая на турнире промоушена Triller в Инглвуде (Калифорния, США).

Сергей Ковалев
1
0
Читайте также
Овечкин больше не выиграет кубок? «Вашингтон» четвертый год подряд вылетает в первом раунде плей-офф
Кирилл Капризов провел гениальный сезон. «Миннесота» вылетела в самом начале плей-офф НХЛ, но русский бомбардир вошел в историю
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Умар Кремлев переизбран на пост президента IBA
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости