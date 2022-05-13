Бокс/ММА
Бокс - Профессиональный
Новости
Статьи Видео Фото Все материалы
Главная
Бокс/ММА
Профессиональный

Сегодня, 19:05

Бой Мейвезера и Мура отменен из-за смерти президента ОАЭ

Читать «СЭ» в
Флойд Мейвезер и Дон Мур.
Фото Getty Images

Выставочный бой Флойда Мейвезера против Дона Мура отменен из-за смерти президента ОАЭ Шейха Халифы бен Заида, сообщает директор Global Titans Удай Сингх в своей соцсети.

Поединок будет перенесен на другую дату, о которой объявят в ближайшее время.

Министерство по делам президента ОАЭ объявило о 40-дневном трауре, начиная с пятницы, 13 мая.

Бой Мейвезера против Мура был запланирован на субботу, 14 мая, в рамках специальной серии поединков по боксу и ММА, которые пройдут в знаковых местах на четырех континентах планеты. Мероприятие должно было пройти на вертолетной площадке на вершине роскошного отеля в Дубае.

Бокс
Флойд Мейвезер-младший
2
1
Читайте также
Что будет с организмом, если пить ликер каждый день?
Правда ли, что древние майя играли в футбол головами своих врагов. «Гонка героев», день второй
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Амир Хан объявил о завершении карьеры
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости