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Украинский боксер нарушил режим самоизоляции в США

00:23
Иван Редкач. Фото XSport
Иван Редкач. Фото XSport

Украинский боксер Иван Редкач, находящийся в США, нарушил режим самоизоляции, сообщает Telegram-канал «Силовики». Он вышел на пробежку на пляже Санта-Моники. Спортсмена заметили полицейские и захотели его задержать — он ускорился и ушел от преследования.

По последним данным, в мире зафиксированы 2 322 092 случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Умерших — 156 661 человек, выздоровело — 595 326.

На счету 34-летнего средневеса 23 победы, 1 ничейный результат и 5 поражений в 29 боях

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