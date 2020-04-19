Украинский боксер нарушил режим самоизоляции в США
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Украинский боксер Иван Редкач, находящийся в США, нарушил режим самоизоляции, сообщает Telegram-канал «Силовики». Он вышел на пробежку на пляже Санта-Моники. Спортсмена заметили полицейские и захотели его задержать — он ускорился и ушел от преследования.
April 18, 2020
По последним данным, в мире зафиксированы 2 322 092 случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Умерших — 156 661 человек, выздоровело — 595 326.
На счету 34-летнего средневеса 23 победы, 1 ничейный результат и 5 поражений в 29 боях
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