Турнир «Бойцовского клуба РЕН ТВ» перенесен с 11 марта

Турнир «Бойцовского клуба РЕН ТВ», запланированный на 11 марта, перенесен, сообщает пресс-служба организаторов мероприятия.

Новая дата проведения турнира будет объявлена дополнительно.

Главным поединком турнира «Бойцовского клуба РЕН ТВ. Суперсерия» должен был стать шестираундовый рейтинговый бой между россиянином Максимом Бабаниным и нигерийцем Идрисом Афинни.

Кроме того, в рамках основной программы должен был пройти 10-раундовый поединок между россиянином Сергеем Воробьевым и доминиканцем Брахианом Хосе Мединой. Также супертяжеловес Евгений Молекула Ада Орлов должен был выступить в 4-раундовом противостоянии с популярным бойцом поп-ММА Исламом Каримовым.