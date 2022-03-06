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Сегодня, 18:30

Томми Фьюри считает, что Тайсону нужно закончить карьеру

Перспективный полутяжеловес Томми Фьюри (7-0), который является младшим братом чемпиона WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри (31-0), поддерживает решение брата закончить карьеру после боя с обязательным претендентом и временным чемпионом WBC Диллианом Уайтом (28-2).

«Я на 100% уверен, что Тайсону нужно закончить карьеру после боя с Уайтом, — сказал Томми Фьюри в интервью ES News. — Ему больше нечего доказывать. Он выиграл все пояса в профи. Он побил всех топовых боксеров. Ему действительно нечего доказывать».

Фьюри выйдет на ринг 23 апреля на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. Его соперником станет обязательный претендент и временный чемпион WBC Диллиан Уайт.

(Давид Хачатарян)

Тайсон Фьюри
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