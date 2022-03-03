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Сегодня, 15:50

Младший сын Константина Цзю успешно дебютировал в профессиональном боксе

Иван Торопцев
Корреспондент

Младший сын бывшего абсолютного чемпиона мира по боксу Константина Цзю Никита Цзю успешно дебютировал в профессиональном боксе.

В шестираундовом поединке в весовой категории до 69,85 кг, который состоялся в Брисбене (Австралия), 24-летний Никита Цзю победил австралийца Аарона Стала техническим нокаутом во втором раунде.

Теперь на счету 31-летнего Стала 2 победы, 1 поражение и 1 ничья в профессиональной карьере.

Напомним, старший сын Константина Цзю, Тим Цзю является обязательным претендентом на титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в весе до 66,68 кг. На счету 27-летнего боксера 20 побед (15 нокаутом) и ни одного поражения.

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