Тренер Бивола: «Канело многое удивит, когда он выйдет в ринг с Димой»

Тренер чемпиона WBA в полутяжелом весе Дмитрия Бивола (19-0) Геннадий Машьянов сообщил, что его подопечный выйдет в ринг 7 мая, чтобы показать настоящий, классный и техничный бокс.

«Я бы не хотел сейчас говорить, как Дима побьет Канело, — сказал Машьянов в интервью YouTube-каналу Little Giant Boxing. — Я хочу, чтобы Дима показал хороший бокс, один из лучших своих боксов, который он может показывать, доставил большое удовольствие зрителям, любителям бокса. Действительно, чтобы бой в исполнении Димы доставил удовольствие зрителям, чтобы они увидели настоящий, классный, техничный бокс.

Думаю, Канело многое удивит. Он еще не встречался с такими боксерами, как Дима. Я считаю, что он будет многому удивлен. Да, на стороне Канело будет много фанатов. В какой-то степени судейство будет на стороне Канело, но на Диму это мало влияет. Он, когда выходит в ринг, всегда сосредоточен только на бое, на своем сопернике. Он делает свою работу так, чтобы выиграть и доставить удовольствие публике».

Сауль «Канело» Альварес (57-1) и Бивол подерутся 7 мая на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе, Невада.