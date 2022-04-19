Флойд Мейвезер хочет подписать контракт с Теренсом Кроуфордом

45-летний экс-чемпион мира в пяти весовых категориях Флойд Мейвезер-младший сообщил, что хотел бы подписать контракт с чемпионом WBO в полусреднем весе Теренсом Кроуфордом. Последний после ухода от Боба Арума и Top Rank является свободным агентом и как никогда близок к поединку с чемпионом WBC, WBA и IBF в полусреднем весе Эрролом Спенсом.

«Китайцы поддерживают китайцев, доминиканцы — доминиканцев, пуэрториканцы — пуэрториканцев, мексиканцы — мексиканцев. Я афроамериканец, и первым делом я поддержу афроамериканца, — сказал Мейвезер в интервью FightHype. — Я всегда хотел лучшего для Теренса Кроуфорда. Мы много раз разговаривали с ним. Надеюсь, все сложится. Естественно, я бы хотел подписать контракт с ним. Я говорил Теренсу, что готов устроить ему те бои, которые он хочет».

Кроуфорд победил Шона Портера техническим нокаутом в 10-м раунде 20 ноября 2021 года в Лас-Вегасе и защитил титул чемпиона мира по версии WBO в полусреднем весе.

17 апреля в Арлингтоне Спенс одержал досрочную победу в десятом раунде над чемпионом WBA Йорденисом Угасом и завоевал пояс WBA в полусреднем весе.