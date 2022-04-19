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Сегодня, 13:44

Цзю и Поветкин станут специальными гостями турнира «Бойцовского клуба РЕН ТВ»

Екатерина Савостина
Корреспондент
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Костя Цзю и Александр Поветкин будут специальными гостями на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ» 29 апреля.

В главном бою вечера встретятся Федор Чудинов и Азизбек Абдугофуров. В соглавном бою турнира выступят чемпион Европы по самбо и чемпион M-1 Global Хадис Ибрагимов. Россиянин сразится с белорусским бойцом Петром Романкевичем. Помимо этого, состоится бой Дениса Вильданова и Макса Щербакова.

Бои пройдут в Москве в «Вегас Сити Холле». Прямая трансляция — на РЕН ТВ.

Источник: https://ren.tv/news/sport/965163-povetkin-i-tsziu-stanut-spetsgostiami-turnira-boitsovskogo-kluba-ren-tv
Александр Поветкин
Костя Цзю
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