Цзю и Поветкин станут специальными гостями турнира «Бойцовского клуба РЕН ТВ»

Костя Цзю и Александр Поветкин будут специальными гостями на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ» 29 апреля.

В главном бою вечера встретятся Федор Чудинов и Азизбек Абдугофуров. В соглавном бою турнира выступят чемпион Европы по самбо и чемпион M-1 Global Хадис Ибрагимов. Россиянин сразится с белорусским бойцом Петром Романкевичем. Помимо этого, состоится бой Дениса Вильданова и Макса Щербакова.

Бои пройдут в Москве в «Вегас Сити Холле». Прямая трансляция — на РЕН ТВ.