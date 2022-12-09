Тим Цзю проведет бой за звание абсолютного чемпиона мира 28 января

Австралийский боксер Тим Цзю проведет поединок за звание абсолютного чемпиона мира против американца Джермелла Чарло 28 января 2023 года в городе Парадайс, штат Невада (США).

На кону будут стоят все пояса американца в первом среднем весе.

На счету 32-летний Чарло 37 боев, 35 побед (19 нокаутом), 1 поражение и 1 ничья. У 28-летнего Цзю 21 бой (15 нокаутом) и ни одного поражения.

Отец Тима, Костя Цзю ранее также становился абсолютным чемпионом мира в первом полусреднем весе.