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Сегодня, 07:25

Леннокс Льюис рассказал, почему Фьюри победит Усика

Давид Хачатрян
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Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Леннокс Льюис (41-2) считает, что чемпион WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (32-0) победит Александра Усика (20-0) за счет своих габаритов.

«Усика нельзя недооценивать. Он абсолютный чемпион мира в крузерах, — сказал Льюис в интервью JOE. — Усик не проигрывал. При подготовке к бою он готовится физически и настраивается психологически.

Нас ждет отличный поединок. Усик не выйдет на ринг с мыслью о поражении — он выйдет побеждать. Он сделает все, что в его силах. Но он выйдет против парня не с ростом 204 сантиметра, а с ростом 210 сантиметров. Плюс Фьюри хорошо боксирует в обеих стойках, у него отличный футворк.

Я все время говорю — большой хороший боксер победит хорошего маленького боксера".

Фьюри встретится с Дереком Чисорой (33-12) 3 декабря на «Стадионе Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне, Великобритания. Бой пройдет за титул WBC в супертяжелом весе.

Усик в прошлом бою победил Энтони Джошуа (26-3) раздельным решением судей (116:112, 115:113, 113:115) 20 августа в Джидде, Саудовская Аравия.

Бокс
Александр Усик
Тайсон Фьюри
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