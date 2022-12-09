В Москве 25 декабря пройдет международный турнир Hardcore Boxing

В Москве 25 декабря состоится турнир Hardcore Boxing. В нем примут участия лучшие бойцы лиги и их американские соперники. Соревнования пройдут по правилам бокса на ЦСКА Арене.

Сослан Асбаров встретится с Джоэлом Шойгрином, действующим чемпионом США по боксу. Вячеслав Дацик проведет реванш с бразильцем Сауло Кавалари. Самат Абдырахманоа сразится с экс-чемпионом BKFC Горьян Славески.

Завершит вечер поединок между Гаджи «Автомат» Наврузовым и Тимуром «Витязь» Слащининым.